Cristiano Ronaldo e a morte de Diogo Jota: "Não acreditei quando enviaram mensagem. Chorei muito"

Record 17:44
Assunto será abordado na segunda parte da entrevista a Piers Morgan.

Na segunda parte da entrevista a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo vai falar sobre a morte de Diogo Jota. No teaser, revelado depois da , são desvendadas algumas das palavras do internacional português sobre o antigo companheiro de equipa na Seleção Nacional.

Primeira parte da entrevista a Cristiano Ronaldo

"Não acreditei quando me enviaram a mensagem. Chorei muito. Foram momentos muito, muito difíceis para o país, para a família, amigos e companheiros de equipa", recordou Cristiano Ronaldo.

A primeira parte da entrevista de Piers Morgan a Cristiano Ronaldo será transmitida esta terça-feira na CMTV, às 23h.

