Sarah Ferguson não tem para onde ir

21:38
Despejada da residência real, a imprensa britânica diz que a ex-cunhada do Rei Carlos III está numa situação "desesperada", enquanto o príncipe André deverá "exilar-se" em Abu Dhabi.

Depois de ter sido destituído de todos os títulos reais e de ser despejado de Royal Lodge, residência da coroa britânica – onde vivia sem pagar sequer a renda simbólica que ficou atribuída – o príncipe André parece ter recebido um convite para se “exilar” em Abu Dhabi.

Sarah Ferguson vivia com o ex-marido, em Royal Lodge
Mohamed bin Zayed Al Nayha, presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Abu Dhabi, é amigo do irmão do Rei Carlos III, desde os tempos em que estudaram juntos na Gordonstoun School, no Reino Unido, e pôs-lhe à disposição uma mansão avaliada em €13 milhões, com seis quartos, cinema, piscina coberta e ginásio. A cozinha, decorada com torneiras de ouro, tem cozinheiros formados pela escola francesa Le Cordon Bleu.

Amigos famosos e endinheirados

Quem está desesperada é Sarah Ferguson, que apesar de estar há anos divorciada do filho favorito de Isabel II, vivia em Royal Lodge. A ex-duquesa de York, de 66 anos, que sempre teve um alargado círculo de amizades famosas e endinheiradas como Kate Moss, Naomi Campbell, Elton John ou Demi Moore, não tem para onde ir, nem em quem se apoiar. A relação que manteve com o milionário pedófilo Jeffrey Epstein afetou tanto a sua reputação que, segundo fontes próximas, “ninguém quer ter nada a ver com ela”.

Várias instituições de solidariedade anunciaram a rutura dos laços com Ferguson. Sem ter para onde ir, o futuro da ex-nora da Rainha de Inglaterra, fora de Royal Lodge, onde vivia e comia de graça, será muito diferente.

