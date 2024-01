Presidente da Câmara do Funchal renuncia ao cargo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Pedro Calado, presidente da Câmara do Funchal, renunciou ao cargo. Foi constituído arguido no inquérito judicial que levou a várias buscas na Madeira na passada semana.







Pedro Calado foi detido e será interrogado este sábado, 27.De acordo com o jornal Expresso, que avançou a notícia acerca da renúncia, o autarca decidiu afastar-se antes que fossem realizadas as inquirições e de conhecer as medidas de coação.A Polícia Judiciária terá encontrado 30 mil euros escondidos na casa de Pedro Calado e na da mãe.Além de Pedro Calado, também foram detidos Custódio Correia, o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia e sócio de Avelino Farinha, líder do grupo empresarial AFA.Também Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, apresentou a demissão após ser conhecido o seu envolvimento no inquérito.

Segundo a Polícia Judiciária, em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

Na manhã de sexta-feira os detidos foram identificados e hoje, durante o interrogatório, vão ser confrontados com o que está no processo.



