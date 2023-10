Hospital de Braga sem urgência de ginecologia e obstetrícia este fim de semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga, assim como o bloco de partos, vão estar encerrados no sábado e no domingo por dificuldade em completar as escalas de trabalho necessárias, foi esta quarta-feira anunciado.







Em comunicado, o hospital acrescenta que na sexta-feira aqueles serviços já estarão "condicionados" a partir das 08h00.A reabertura está prevista para as 08h00 de segunda-feira."Nos períodos de condicionamento, o bloco de partos estará em funcionamento para as utentes e parturientes que se encontram internadas no Hospital de Braga", acrescenta o comunicado.O hospital aconselha a que, em casos de urgência, as grávidas e parturientes da região de desloquem aos hospitais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão ou Viana do Castelo.Em alternativa, devem contactar a Linha SNS 24 -- 808242424."O conselho de administração do Hospital de Braga está empenhado em prestar cuidados de saúde de excelência, e procura, constantemente, reunir as condições necessárias, com vista a garantir o acesso permanente ao Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, minimizando o possível impacto às utentes grávidas da região", adianta o comunicado.