Passageiros esperam oito horas por resultados de testes no aeroporto de Lisboa

Os passageiros que desembarquem em Portugal sem comprovativo de teste negativo têm de fazer teste à chegada e aguardar no aeroporto até saberem o resultado, o que pode demorar mais de oito horas. Esta segunda-feira, certa de 200 pessoas que chegaram de Munique às 11h30 estiveram mais de oito horas e meia à espera para receberem os resultados dos testes no aeroporto de Lisboa.





Pedro Torres é um dos cerca de "200 passageiros" que espera por saber o resultado do teste à covid-19 no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os passageiros vinham de Munique, na Alemanha, e desde o desembarque que esperam autorização para saírem do aeroporto, só o podendo fazer depois de terem o resultado do teste ao novo coronavírus.Sem comprovativo do teste laboratorial (PCR) para perceber se o passageiro está infetado com o SARS-CoV-2, os passageiros devem efetuar o teste à chegada a Lisboa. Pedro Torres conta à SÁBADO que o seu voo aterrou às 11h30 e fizeram rapidamente o teste, mas que os responsáveis informaram de imediato que os resultados iam demorar entre "seis a oito horas" a ser conhecidos e que entretanto tinham de se manter na sala preparada para estes efeitos.À chegada ao aeroporto, os passageiros fizeram o teste nos laboratórios do aeroporto, cujo custo é de 100 euros cada. A empresa que está a efetuar os testes é a Synlab, apurou a SÁBADO.Pedro Torres conta ainda que os passageiros que aguardam os resultados receberam garrafas de água e bolachas. "Mas temos aqui crianças que estão a ficar irrequietas e até tínhamos uma senhora idosa em cadeira de rodas que entretanto foi chamada, ao fim de sete horas de espera", relata.Estes tempos de espera têm sido comuns, principalmente devido à entrada em vigor das novas regras. Num despacho publicado a 29 de janeiro é afirmado que os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional e os seus familiares que embarquem sem comprovativo de teste têm de aguardar "em local próprio no interior do aeroporto até à notificação do resultado negativo".A SÁBADO tentou contactar a ANA - Aeroportos de Portugal, mas não obteve resposta.