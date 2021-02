Covid-19: Ourém contabilizou 531 infetados em lares em um mês

O município de Ourém, no distrito de Santarém, contabilizou 531 funcionários e utentes de lares infetados com SARS-CoV-2 no mês de janeiro.

testes covid coronavirus lares JOSÉ COELHO/LUSA

Segundo dados apresentados hoje pela proteção civil do concelho durante a reunião de Câmara, em 17 instituições de respostas sociais registaram-se 531 casos de covid-19, dos quais 28 resultaram em óbitos.Às 10:40 de hoje, o município de Ourém contabilizava 2.769 infetados desde o início da pandemia, dos quais 1.590 foram dados como recuperados. Há 59 óbitos e 1.120 casos ativos, informou o coordenador da proteção civil, Miguel Freire.O responsável referiu que, entre o dia 19 de março e 30 de setembro de 2020, o concelho tinha 176 casos confirmados, o que dava uma média de 0,9 por dia.Entre 01 de outubro e 31 de dezembro, Ourém contabilizava 990 casos positivos, aumentando para uma média de 11 por dia.Só durante o mês de janeiro, o concelho registou 1.603 casos, ou seja, 51 por dia. "Destes, 559 registaram-se em equipamentos sociais. O aumento de casos tem relação direta com as respostas sociais, o que aumenta as nossas preocupações e nos consume mais recursos", referiu Miguel Freire.Em Ourém, já foram vacinados cerca de 3.000 utentes e funcionários de 49 estruturas sociais, informou ainda."Em algumas instituições não foi possível realizar a vacinação devido a surtos. Esta semana iremos avançar com a segunda dose, que poderá não ser dada também por haver surtos", explicou Miguel Freire.O presidente da Câmara, Luís Albuquerque (coligação PSD/CDS-PP Ourém Sempre), revelou ainda que se reuniu hoje com as autoridades de saúde para delinear a estratégia para a segunda fase da vacinação, que pretende que arranque no dia 10.O concelho de Ourém tem cerca de 40 mil habitantes.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.