Covid-19 em Portugal. O negro mês de janeiro visto à lupa

O ano de 2020 tinha acabado e a 2.ª vaga da pandemia parecia estar a terminar. Apesar de no dia 31 de dezembro ter tido mais de 7 mil novos casos de covid-19, Portugal via a sua curva de infeções descer para números que não se viam desde o final de outubro. Mas o último dia do ano passado acabou por ser um prenúncio do que estava para vir em 2021. A salvação do Natal e a estirpe vinda do Reino Unido levaram-nos a ultrapassar a barreira dos 300 mil infetados só em janeiro - e mais de seis mil mortes por covid-19 desde o Natal.



Trocado por miúdos, Portugal registou quase tantas vítimas mortais desde o dia 25 de dezembro (6.069) como em nove meses e meio de pandemia, entre a primeira morte registada, a 16 de março de 2020, e a época natalícia do ano passado.



Durante o mês de janeiro, Portugal registou uma média de 180 mortes diárias por covid-19 , que se traduzem numa morte a cada 8 minutos. Até ao final do ano passado, o país nunca tinha conhecido um dia com 100 vítimas mortais da pandemia, quanto mais dias e dias consecutivos acima das 200 mortes.