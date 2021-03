Partidos juntam-se para alargar despesas pagas por empresas em teletrabalho

Os partidos vão apresentar no Parlamento propostas de alteração ao Código do Trabalho para resolver dúvidas que surgiram devido ao regime de teletrabalho, usado em grande escala devido à pandemia. Em cima da mesa vai estar o aumento de despesas que devem ser assumidas pelas empresas no trabalho feito a partir de casa, avança o jornal Público.







teletrabalho trabalho remoto em casa

O Bloco de Esquerda (BE) apresenta esta quinta-feira a sua proposta e defende que o empregador deve assumir o acréscimo de gastos com a energia, água ou aquecimento. Restantes partidos, com exceção do Chega, devem apresentar as suas propostas em breve. Os custos de água e eletricidade são um dos pontos comuns.O País tem oscilado desde março do ano passado por momentos de teletrabalho obrigatório ou recomendado, sempre que possível.