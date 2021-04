PS atira pagamento de despesas de teletrabalho para negociação coletiva

Sindicatos temem que medidas se tornem redundantes e avisam que falta muita regulamentação: "Estamos a colocar o problema debaixo do tapete".

O PS apresentou esta sexta-feira uma proposta para legislar o teletrabalho, mas acabou por empurrar a questão da comparticipação das despesas dos trabalhadores para a negociação coletiva, à semelhança daquilo que fez também, aliás, o Governo. A proposta de diploma dos socialistas é então a terceira sobre o tema, depois da apresentação das propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. A discussão no Parlamento está marcada para 5 de maio.

Apresentado por Ana Catarina Mendes, líder parlamentar da bancada do Partido Socialista, o documento determina, em primeiro lugar, que o teletrabalho seja uma decisão de ambas as partes. Ou seja, trabalhador e entidade empregadora devem estar alinhados quanto ao trabalho em regime à distância ou presencial, sendo responsabilidade do patrão a garantia de equipamentos necessários às funções dos trabalhadores.

"O teletrabalho não está isento de riscos", assume o PS. Por isso, acrescenta que é importante regulamentar, "para garantir, nomeadamente, que o teletrabalho é um regime de adesão voluntária, que não é uma decisão perene de uma das partes sobre a outra, que se fomentam formas mistas de trabalho, o direito a desligar, o equilíbrio das relações laborais". No entanto, não é especificado como é que poderá ser garantido tal direito a desligar do trabalho.