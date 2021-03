Hacker Redlive13: 'Fui assaltado por quatro ladrões que dizem ser da PJ'

O hacker Redlive13 está desiludido com a Justiça portuguesa e acredita que a mesma se preocupa mais em "tramar" os denunciantes do que os alegados criminosos. O jovem que denunciou vários esquemas de alegadas burlas levados a cabo por YouTubers viu um computador, quatro telemóveis e monitores serem apreendidos pela Polícia Judiciária esta quarta-feira.



"Eles vão tentar arranjar tudo para me condenarem como é óbvio. É a justiça em Portugal que todos conhecem", lamenta o jovem de 21 anos à SÁBADO. Esta quarta-feira, pelas 7h da manhã, acordou com quatro agentes da Polícia Judiciária a bater-lhe à porta para cumprirem um mandado de busca. A acusação é de que tinha tido acesso ilegítimo à empresa Blvck Network.



Esta empresa do youtuber Diogo Figueiras, também conhecido por Windoh, não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira. Redlive13 lembra que ele mesmo denunciou essa atuação ilegal durante a stream (transmissão ao vivo) em que denunciou o curso de criptomoedas vendido por Windoh. Windoh apresentou uma queixa na PJ no início do mês depois de Redlive13 ter acedido aos conteúdos da Blvck Network. O jovem terá de responder pelos crimes de acesso ilegítimo e difamação.