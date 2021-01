PAN quer vigilância a jornalistas esclarecida no Parlamento

O PAN quer ver esclarecido no Parlamento o caso da vigilância a jornalistas da, TVI, SIC e Visão numa investigação conduzida pelo Ministério Público sobre uma alegada violação do segredo de Justiça."Os dados revelados pelasão extremamente graves e indiciam um preocupante ataque à liberdade de imprensa, inadmissível num estado de direito democrático. Esta situação, que envolve o Ministério da Administração Interna e a Procuradoria-Geral da República, terá de ser esclarecida junto Parlamento o quanto antes", afirma a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, que considera importante garantir que situações como esta não se repetem."Em paralelo será necessário reflectir sobre estas situações de forma mais transversal para evitar que casos como este se repitam no futuro", defende a deputada.Em causa está o facto de o Ministério Público (MP) ter pedido à PSP para vigiar quatro jornalistas - Carlos Rodrigues Lima da, Henrique Machado agora da TVI, na época do Correio da Manhã, Sílvia Caneco da Visão e Isabel Horta, então da SIC - para tentar descobrir quem seriam as suas fontes no caso E-Toupeira.No âmbito da vigilância foram extraídas SMS de alguns dos jornalistas, de outro foi levantado o segredo bancário e Carlos Rodrigues Lima foi seguido e fotografado durante dias na via pública, como conta a edição desta semana da SÁBADO