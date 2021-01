PGR abre processo de averiguação a magistradas envolvidas no caso de jornalistas vigiados

A Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, abriu processos de averiguação às magistradas envolvidas no caso de espionagem dos jornalistas.



"A Procuradora-Geral da República, na qualidade de Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, determinou a instauração de processo de averiguação destinado, a aferir da relevância disciplinar da atuação do Ministério Público", confirmou à SÁBADO fonte oficial do gabinete de Lucília Gago.



Com isto, a Procuradora-Geral da República pretende aferir se a conduta denunciada é suscetível de constituir infração disciplinar.