MAI remete responsabilidades para o MP no caso da espionagem a jornalistas

O Ministério da Administração Interna afasta-se do tema da vigilância ordenada a jornalistas por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e remete todos os esclarecimentos para o Ministério Público.Em resposta à SÁBADO, o gabinete do Ministério da Administração Interna informa que o mesmo "não se pronuncia sobre investigações criminais em curso" e lembra que a PSP, "enquanto órgão de polícia criminal, realiza diligências sob a direção do Ministério Público".O MAI informa ainda que "desconhece totalmente as diligências realizadas neste processo, como em qualquer outra investigação em curso" e que o esclarecimento sobre o mesmo "só pode ser feito pela Procuradoria-Geral da República".Sobre a possibilidade de vir a abrir um inquérito interno, o Governo não se imiscui de informar que "caso existam dúvidas sobre a legalidade da atuação" de uma força da autoridade, "o Ministro da Administração Interna, tal como sempre tem feito, não deixará de proceder ao apuramento de eventuais responsabilidades nos termos legalmente previstos, designadamente através da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI)".Em causa está a ordem dada pela procuradora Andrea Marques do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa que ordenou a PSP a vigiar jornalistas para tentar apurar com quem é que os jornalistas contactavam no universo dos tribunais. A investigação em causa diz respeito a uma eventual violação do segredo de justiça no caso E-toupeira, que envolve o Benfica.O departamento de vigilâncias da PSP colocou-se no terreno e durante vários dias (entre abril e junho de 2018) seguiu, pelo menos, os passos de Carlos Rodrigues Lima (jornalista e sub-diretor da SÁBADO), fotografando-o em frente ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal, onde os agentes registaram um cumprimento circunstancial entre o jornalista e o procurador José Ranito, que liderou a investigação do caso BES, e no Campus da Justiça, em Lisboa.A diligência foi ordenada à PSP sem qualquer mandado de um juiz de instrução, nem a procuradora deste processo revelou qualquer preocupação legal com a quebra do sigilo do jornalista através da vigilância. Segundo a lei, só um tribunal superior pode ordenar a quebra do sigilo dos jornalistas.