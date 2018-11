O ditador português pagou milhões a uma agência de Nova Iorque, que ajudou Amália e até trouxe Cartier Bresson à casa dos Espírito Santo em Cascais.



No Verão de 1955, o fotógrafo Henri Cartier-Bresson esteve em Portugal. Era já uma estrela e registou algumas das mais icónicas imagens do País da década de 50. E, até agora, o que se sabia era apenas isto. De resto, nem seria de estranhar que Bresson, que viajou por todo o mundo como fotógrafo, se tivesse lembrado de vir a Portugal. Porque não?



Mas afinal, não foi assim. Bresson veio a Portugal porque, em Nova Iorque, um até agora desconhecido George Peabody Jr., que durante 11 anos foi relações -públicas de Salazar, o contratou para vir: a ele e também a mais 155 jornalistas e fotógrafos e outros profissionais – e isto em apenas cinco anos, nem metade dos que trabalhou para o ditador português. A conta de Bresson veio na volta do correio: foi o regime a custear a viagem. Mas o fotógrafo acaba por ser apenas um detalhe, embora particularmente revelador, de uma enorme campanha de propaganda para o cliente António de Oliveira Salazar.



No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, entre a correspondência de Salazar, há um discreto – na verdade, desconhecido até há muito pouco tempo – relatório com o título: "Cinco anos da Actividade da organização George Peabody na propaganda nos Assuntos Portugueses nos EUA". Datado de Fevereiro de 1956, o texto é seco e factual, repleto de números e dados, mas desfaz por completo as ilusões que pudessem subsistir sobre o aparentemente espontâneo interesse americano por assuntos como as samarras portuguesas, a residência de Lord Byron em Sintra, os trajes da Nazaré, ou até mesmo Amália Rodrigues – a cuja gravação do álbum americano (1954) a Peabody afinal ajudou, e que já tinha ido ao Coke Time with Eddie Fisher, na CBS. Talvez porque de repente Eddie Fisher se tivesse lembrado de convidar Amália? Ou talvez porque Barbara Keating Peabody, produtora de conteúdos da CBS, era mulher do publicitário de Salazar – e o trabalho dele, bem pago como se verá, era promover na América tudo o que era português.



