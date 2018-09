Entre candidatos da linha dura, diz Filipe Ribeiro de Meneses, o biógrafo de Salazar, a nomeação de Marcelo Caetano até foi surpreendente: pesou mais a sua competência e ligação ao ditador do que as suas teses federalistas sobre África.

Conta-se que naquele ano e meio em que esteve "enclausurado longe da vista dos portugueses", como descreve Filipe Ribeiro de Meneses, António de Oliveira Salazar acreditou que continuava a ser presidente do Conselho. A governanta D. Maria e outras figuras do regime encenariam reuniões, escondiam jornais. Era como se Marcelo Caetano nunca tivesse assumido o cargo na sequência do coma em que Salazar entrou semanas depois de ter caído da cadeira. Contudo, revela o biógrafo neste entrevista por email à SÁBADO, dados os problemas de lucidez é "impossível saber com precisão" se essa farsa existiu.



Salazar demorou várias semanas a entrar em coma. Na biografia que o Filipe Ribeiro de Meneses escreveu percebe-se que os médicos não estavam de acordo quanto à origem. Será errada a associação directa entre a queda da cadeira e o agravamento da sua saúde?

Julgo que não. O impacto da queda não foi imediato. Foi-se afirmando progressivamente mais sério até que os médicos tiveram de intervir.



O ditador tinha já 79 anos. Como estava a saúde dele até àquele momento?

Creio que estava bem - pelo menos é isso que indicam os relatórios médicos que se encontram no Arquivo Oliveira Salazar (análises, etc.). Não havia motivos de cuidado imediato. A pressão era constante, mas Salazar aprendera a lidar com ela. Há muito que vinha levando a sua vida profissional e privada de forma regrada, com horários fixos, uma alimentação simples...



A informação era pouca e muito limitada. Como é que os portugueses viveram este período de doença/convalescença de Salazar?

Não sou a pessoa indicada para responder, não tendo estudado o assunto a fundo. Mas havia, creio, a sensação generalizada de que agora, finalmente, questões há muito adiadas poderiam ser resolvidas - que o impasse em que a vida política portuguesa se encontrava poderia finalmente ser quebrado. Mesmo dentro do regime muitos pensavam assim. Mas este sentimento de esperança era contrariado por outro, de apreensão quanto ao futuro - que se desfez durante algum tempo graças à nomeação de Marcelo Caetano, visto como o candidato da mudança. Talvez seja interessante também considerar a questão do ponto de vista geracional: aumentava a preocupação consoante a idade dos Portugueses? Julgo que sim.



Salazar vinha preparando a sucessão?

De forma alguma. Segundo a Constituição de 1933, ele era responsável apenas perante o Presidente da República, que tinha poder para o destituir e nomear um novo Presidente do Conselho. Desde a morte do General Carmona, em 1951, que tal possibilidade deixara de ser encarada como minimamente possível. Mas, mesmo assim, esta ficção legal permitia a Salazar não ter de se preocupar com a sucessão - processo esse que, necessariamente, o enfraqueceria. A certa altura criou a figura do Ministro da Presidência, e muitos pensaram que, ao fazê-lo, Salazar estava precisamente a criar um "vice", que o pudesse substituir em caso de doença ou morte. Mas tal não era o caso - eram constantes as queixas de Marcelo Caetano, que ocupou esse lugar durante três anos, sobre as limitações inerentes ao cargo. E, claro, Salazar recusou várias vezes ser ele o Presidente da República, podendo assim entregar as rédeas do poder a outro. Seria esse o método mais fácil de garantir uma sucessão que lhe agradasse.



O embaixador Franco Nogueira descreve as semanas que antecederam a tomada de posse de Marcelo Caetano como um tempo de "tricas e insídias". Imagina-se um enorme jogo de bastidores. O que aconteceu?

Como referi, um homem tinha as cartas constitucionais na mão - o Presidente da República, Almirante Américo Tomás. Tomás vinha servindo Salazar como ministro desde a Segunda Guerra Mundial, e era-lhe totalmente leal - assim como cria na necessidade de continuar as guerras em África. Por isso, qualquer solução tinha de seguir os trâmites legais, nunca dantes experimentados. Tomás convocou o Conselho de Estado, para escutar as principais figuras políticas da época. Era preciso definir se a nomeação a fazer seria permanente ou provisória - decisão essa que dependia, naturalmente, do estado clínico de Salazar. Quando este quadro piorou, tornou-se claro que a nomeação seria permanente - e continuaram as consultas, falando o Presidente da República com dezenas de interlocutores. Graças à censura, porém, este assunto não podia ser debatido na imprensa; não se podia admitir a existência de divisões e rivalidades no seio do regime.



E quem é que mais ansiava assumir o cargo de presidente do Conselho?

Isso é impossível de dizer. Eram vários os nomes que corriam: dos homens da linha dura (Kaúlza de Arriaga, Franco Nogueira) em relação a África aos tidos como reformadores (Adriano Moreira, Antunes Varela e, claro, Marcelo Caetano.) A escolha de Caetano foi, de certa forma, notável, tendo em conta as suas teses federalistas sobre África, bem diferentes da visão integracionista defendida por Salazar (e por Tomás). Mas Caetano era tido por seguro, metódico e competente, e tinha um longo passado de colaboração com Salazar; entendia-se também o porquê do esfriar do relacionamento entre os dois homens, já que Salazar não permitia que a sua autoridade fosse minimamente beliscada. Caetano prestara as suas provas, ganhara a notoriedade necessária e depois, perante a falta de oportunidades dentro do regime, passara à reserva. Com a doença de Salazar, chegara a sua vez.



Quando toma posse, Marcelo Caetano anuncia que se passará de um governo de um génio para o de "outros homens", leia-se, comuns. O que foi pedido a este homem?

Algo absolutamente impossível - que, enquanto garantia o crescimento económico de Portugal, resolvesse a situação em África de forma aceitável para o resto do regime, para os Portugueses que lá se haviam instalado (e que o continuavam a fazer) e para a comunidade internacional. E isto era já de todo impossível. Caetano conseguiu manter o mistério quanto às suas intenções para África, mas estava claramente refém do bunker - daqueles que, apoiados em Tomás (que tinha força política para, se necessário, destituir Caetano), estavam resolvidos a nada ceder quanto às colónias. Tudo o que sabemos sobre a situação militar em África - especialmente a questão do Exercício ALCORA, que envolvia as forças armadas portuguesas, rodesianas e sul-africanas numa relação cada vez mais próxima - revela o triunfo cada vez mais claro desta linha dura. Quanto ao crescimento económico, que visava apaziguar os espíritos na metrópole, foi-se mantendo até à crise petrolífera de 1973. A crescente dependência no investimento estrangeiro resultou numa situação de grande vulnerabilidade do País a choques exteriores.



Foi real a farsa que, conta-se, se terá gerado em torno de Salazar e em que ele ainda julgava ser presidente do Conselho e até recebia ministros que iam a despacho sob esse pretexto?

Os relatos quanto à última fase da vida de Salazar são contraditórios. Estaria ele suficientemente lúcido para constatar regularmente - dia após dia - que já não era presidente do Conselho? Creio que não; havia fases boas (em que recebia algumas visitas e em que foi votar, por exemplo) e outras más. Mas o que é notável é que lhe foi criada uma situação excepcional, já que Salazar continuou a residir na residência oficial do Presidente do Conselho de Ministros, construída nos anos 30, depois do atentado à sua vida. Salazar foi enclausurado longe da vista dos Portugueses, e só Marcelo Caetano tinha poder para tal. Isso é digno de registo.



Só Marcelo? É uma afirmação curiosa se tivermos em conta que, em simultâneo, Américo Tomás tinha as armas constitucionais para derrubar este mesmo Marcelo. Alguma vez ele conseguiu ser dono do mesmo poder que Salazar?

Caetano nunca teve a mesma força que Salazar. Mas parece-me que, sendo a sobrevivência física de Salazar um facto político, tinha de ser gerida por quem estava à frente da política nacional: Caetano.



Quem criou a farsa de que o ditador continuava a governar? Dona Maria? Ou figuras do regime?

A noção da farsa assenta sobre a ideia de que Salazar estava razoavelmente lúcido - suficientemente lúcido, durante longos períodos, para se pensar que, uma vez o ex-ditador confrontado com a realidade, ou o seu estado clínico se agravaria ou ele tentaria reiniciar a sua carreira política. Tenho dúvidas sobre isso, mas parece-me impossível de saber com total precisão.



Com uma identificação tão grande entre Salazar e o Estado Novo, houve em alguns a percepção de que o regime não sobreviveria sem o seu fundador?

Sim, claro, especialmente no estrangeiro - entre a imprensa e os observadores diplomáticos, que associavam totalmente o regime a Salazar (desconhecendo talvez as suas origens) e que pensavam que sem o ditador o Estado Novo estaria condenado. De certa forma tinham razão, mas a situação de guerra em África veio baralhar as contas. Se por um lado, a guerra pusera o regime (e o País) num beco sem saída, por outro deu-lhe mais alguns anos de vida. Era necessário encontrar uma solução para as colónias que, se possível, salvaguardasse o interesse nacional (como este era entendido pelo regime) e das centenas de milhares de portugueses que nelas residiam. Fora do Estado Novo isso seria impossível. Infelizmente, foram necessários mais cinco anos de guerra para um número suficiente de oficiais concluírem que a solução para a situação colonial, cada vez mais grave, passava por derrubar o regime.



Artigo publicado originalmente na edição nº 743 da SÁBADO, de 26 de Julho de 2018.