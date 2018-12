Vereador considera que o nome da ponte Marechal Carmona "já não traduz o que é o concelho e a sociedade". Autarquia considera sugestão um "ajuste de contas" com o passado.

O vereador do Bloco de Esquerda na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Carlos Patrão, sugeriu a mudança de nome da ponte Marechal Carmona que faz a travessia sobre o rio Tejo na cidade. Citado pelo semanário regional Mirante, Patrão quer "fazer uma discussão em torno do nome da ponte e alterá-lo", considerando à SÁBADO que "os vila-franquenses nada devem" ao antigo Presidente da República do Estado Novo.

À SÁBADO, Carlos Patrão considerou que seria "interessante" uma alteração do nome da ponte que durante décadas foi a principal travessia sobre o rio Tejo na Área Metropolitana de Lisboa. "Porque é que Lisboa pode alterar o nome da Ponte Salazar para Ponte 25 de Abril e Vila Franca de Xira não pode?", questionou o vereador, referindo que "os vila-franquenses nada devem ao Marechal Óscar Carmona".

Considerando que a permanência do nome da ponte como Marechal Carmona seria "homenagear uma das figuras do fascismo em Portugal", o bloquista acrescenta ao Mirante que a figura do Marechal Óscar Carmona "já não traduz o que é o nosso concelho e a nossa sociedade". "Nas diferentes placas que existem na ponte o nome até já foi arrancado. Até aí há um certo desleixo que não deverá ser alheio ao nome que a ponte tem."

Em reacção quanto à possibilidade de alteração do nome da ponte Marechal Carmona, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, observou ao semanário regional a sua oposição à sugestão, o que considera ser um "ajuste de contas" com o passado.

No dia 30 de Dezembro, a ponte com mais de um quilómetro de extensão celebra 67 anos contínuos de funcionamento, sendo a única na Área Metropolitana de Lisboa com travessia gratuita em ambos os sentidos.

Marechal Óscar Carmona foi o 11º Presidente da República em Portugal entre 1926 e 1951, tendo sido um dos líderes do golpe militar de 28 de Maio de 1926 e criado condições para António de Oliveira Salazar ascender a Chefe de governo do Estado Novo.