Foi a 3 de Agosto de 1968. Enquanto lia o jornal, o ditador deixou-se cair pesadamente sob uma cadeira de lona. Bateu com a cabeça nas lajes.

Às 9h00 de sábado, 3 de Agosto de 1968, quando o seu calista Augusto Hilário já o espera, Salazar desce até ao terraço e, entretido com a leitura do jornal, deixa-se cair pesadamente sobre uma cadeira de lona, que se desequilibra. No cinquentenário da data, esclareça-se: apesar de bater com a nuca nas lajes da fortificação que desde 1950 era a sua residência de férias à beira-mar, o ditador não se queixou de nada.



Durante o resto desse mês de Agosto ainda se procedeu a uma profunda remodelação governamental (mudaram os titulares das pastas do Interior, Finanças, Exército, Marinha, Educação, Saúde e Comunicações), com a primeira reunião do novo Executivo a ter lugar a 3 de Setembro. Nessa altura, regista Franco Nogueira em Um Político Confessa-se, o ministro dos Negócios Estrangeiros já notara que o chefe não "ocultara um estado mórbido (…): de uma palidez doentia, alheio a tudo".



Três dias depois, a 6 de Setembro, quando, além das dores, revelava falhas de memória e um raciocínio incoerente, foi levado para o hospital.



