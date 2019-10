O rol de crimes imputados a José Sócrates é extenso: 31 ao todo, divididos por três de corrupção passiva, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada. O antigo primeiro-ministro regressa, esta segunda-feira, ao banco dos arguidos para prestar declarações no processo Operação Marquês, desta vez perante o juiz Ivo Rosa. No passado, Sócrates já falou duas vezes: quando foi detido, em novembro de 2014, com o juiz Carlos Alexandre; e depois só perante o procurador Rosário Teixeira e o inspetor tributário Paulo Silva, a 27 de Maio de 2015 e a 13 de março de 2017 - dois interrogatórios explosivos.

Ainda preso preventivamente no Estabelecimento Prisional de Évora, José Sócrates foi levado ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, a 27 de maio de 2015, para ser ouvido pelo procurador Rosário Teixeira e pelo inspetor tributário Paulo Silva. Logo a abrir o interrogatório, o antigo primeiro-ministro declarou: ""O que tenho para dizer é muito desagradável, mas tenho de o dizer. Estas imputações são falsas, todas elas. E não há neste documento um pingo de verdade", disse, referindo-se à imputação de crimes, que lhe foi entregue pelo procurador.

À medida que o interrogatório foi decorrendo, cedo José Sócrates deixou vir ao de cima o seu lado mais "feroz", como o próprio o descreveu, "Paguei todos os jantares. Isso vale alguma coisa para a sua cabecinha?", disse, após ter sido confrontado com uma série de despesas suas, alegadamente pagas pelo seu amigo, e também arguido no processo, o empresário Carlos Santos Silva, que o Ministério Público identifica como "testa de ferro" do antigo líder do PS. A tese da acusação era, e ainda é, a de que, durante anos, José Sócrates recebeu dinheiro do Grupo Espírito Santo, da sociedade proprietária do "resort" Vale do Lobo e do Grupo Lena, não directamente, mas através de Santos Silva. Umas férias no Algarve também foram debatidas: aparentemente, Sócrates pagou-as com 10 mil euros, em numerário. Neste interrogatório, José Sócrates negou por várias vezes tais imputações. "Carlos Santos Silva é um amigo de 40 anos. Passo férias [com ele] há 20 anos. Mas os senhores saberão isso, já que devassaram toda a minha vida".





Da casa luxuosa aos insultos. A nova vida de Sócrates na Ericeira O ex-primeiro-ministro vive numa casa do primo com quase 300 metros quadrados e anda num Mercedes novo do irmão da namorada. A SÁBADO foi conhecer as novas rotinas de Sócrates, numa vila onde já perdeu as estribeiras. - Portugal , Sábado.







Março de 2017

Dois anos depois, em março de 2017, José Sócrates, os procuradores Rosário Teixeira Filipe Preces e Paulo S,ilva protagonizaram o interrogatório mais tenso da Operação Marquês. A nova - à altura - indiciação e os crimes imputados a José Sócrates contemplavam 11 pontos que os investigadores provavelmente usarão para fundamentar a acusação final da Operação Marquês. Por isso, muitos dos factos e indícios com que Sócrates foi confrontado neste novo interrogatório já constaram de forma mais ou menos completa em outra documentação do processo-crime aberto em 2013.

Por exemplo, a questão das entregas de numerário. O MP já não referiu, como em novembro de 2014, a existência de apenas 40 entregas em cash, mas "pelo menos, 127 levantamentos por caixa, os quais perfazem o montante total de €993.220, todos eles ocorridos na sequência de solicitação do arguido José Sócrates e/ou realizados no interesse deste". A equipa de investigadores do MP e da Autoridade Tributária (AT) acreditava que tem provas de que estes levantamentos em numerário de Santos Silva começaram a 17 de Dezembro de 2010, logo após o início da transferência de mais de 23 milhões de euros que o empresário tinha escondidos em contas na Suíça e que regularizou ainda nesse ano com base numa lei fiscal extraordinária aprovada pelo governo liderado por José Sócrates. Dinheiro que, no entender do MP, sempre foi quase todo de Sócrates.





A nova vida dos arguidos da Operação Marquês São três homens e um futuro judicial comum. Ligados pelas suspeitas de crimes de corrupção do maior processo da justiça portuguesa, cuja instrução deverá arrancar a 3 de Setembro no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), o ex-primeiro -ministro José Sócrates, o antigo banqueiro Ricardo Salgado e o gestor Zeinal Bava mudaram de vida nos últimos quatro anos.







Mas a maior fatia de alegados pagamentos a José Sócrates, alegou a investigação, teve origem nos negócios da PT e terão sido acordados logo durante a Oferta Pública de Aquisição pelo grupo Sonae do capital da empresa, em 2006. Os pagamentos ascenderam a 6 milhões de euros, tendo transitado de um alegado financiamento à Escom (uma empresa do BES liderada por Hélder Bataglia), feito através do BES Angola e do BES. Segundo o MP, o dinheiro passou por contas de offshores de Bataglia, com uma parte a ser encaminhada para o offshore Gunter, com conta na Suíça e detido por José Paulo, "que havia aceite guardar os fundos por conta do arguido José Sócrates".

Os milhões seguiram depois para as contas de Santos Silva. Meses depois, a administração da PT iniciou um processo de restruturação da empresa, com a separação da PT Multimédia e a perspetiva de novos investimentos no Brasil. "Assim, em meados do ano 2007, o arguido Ricardo Salgado acordou com o arguido José Sócrates a realização de pagamentos a favor do mesmo, até um montante que poderia atingir os 15 milhões de euros, no sentido de garantir o apoio do mesmo, enquanto primeiro-ministro, à estratégia definida para a PT", concluiu a indiciação de Sócrates, especificando que Salgado recorreu a Bataglia para o ajudar a transferir os milhões, através de uma "aparente relação contratual" entre a Pinsong International, uma entidade controlada pela ES Enterprises, e o offshore Markwell, de Bataglia.

Sócrates respondeu: "Eu nunca me relacionei com banqueiros. [Essa acusação] não resiste à mínima capacidade para análise. Como é que vocês se atrevem a dizer que eu fui corrompido pelo Dr. Ricardo Salgado sem terem a mínima evidência, a mínima prova, um facto que vos leve a isso?".

"É impróprio de um procurador da República de um regime democrático fazer imputações sem as fundamentar. Essas imputações são gravíssimas. Isto é um ataque político a um Governo. E faz isto sem ter o mínimo fundamento para o fazer. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com Bataglias ou Salgados…", insistiu o ex-primeiro-ministro, no interrogatório de março de 2017, cujas imagens continuam na internet.







Neste interrogatório, José Sócrates foi ainda confrontado com os alegados favorecimentos aos acionistas do resort Vale do Lobo, liderados por Hélder Bataglia. As suspeitas dos investigadores indicam que José Sócrates e Armando Vara, então administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), terão recebido 2 milhões de euros para darem luz verde ao empréstimo concedido pelo banco público ao grupo de acionistas portugueses que vieram a comprar a maioria do capital da sociedade. Confrontado com estes indícios, o antigo secretário-geral do PS disparou: . "Desculpará mas não passará por cima disto! Eu nunca falei a Armando Vara sobre o Vale do Lobo. Com que base é que afirma aqui que fui o mastermind do empréstimo da CGD ao Vale do Lobo!? Eu nunca discuti o Vale do Lobo com ninguém!", explode José Sócrates.

Com a tensão a disparar entre os dois lados da mesa, os investigadores vão alertando o antigo governante para o facto de se estar a exceder-se e a levantar a voz. Os advogados, Pedro Delille e João Araújo, tentam fazer o mesmo. José Sócrates ainda ensaia uma pausa dramática, mas não consegue disfarçar. "Desculpe a violência da palavra, mas isto [a alegada interferência de Sócrates no negócio] foi uma manha sua, senhor procurador."







O juiz Ivo Rosa agendou os dias 28, 29, 30 e 31 de outubro para interrogar o antigo primeiro-ministro, no âmbito da instrução do processo da Operação Marquês. Nos últimos meses, o magistrado judicial do Tribunal Central de Instrução Criminal já ouviu dezenas de testemunhas e leu milhares de páginas do processo. A fase de instrução só deverá terminar em 2020. Aí se saberá quais dos 28 arguidos é que seguirão para julgamento e quais os respetivos crimes que lhes serão imputados pelo magistrado judicial. Até essa decisão ocorrer, além de José Sócrates, o juiz ainda deverá ouvir o arguido Carlos Santos Silva. Sendo que não é de prever que o novo interrogatório a José Sócrates decorra no mesmo registo que os anteriores.



Quem está acusado?



JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA, pela prática de crimes de corrupção passiva de titular de cargo político (3), branqueamento de capitais (16), falsificação de documento (9) e fraude fiscal qualificada (3).

CARLOS MANUEL DOS SANTOS SILVA, pela prática de crimes de corrupção passiva de titular de cargo político (1), corrupção ativa de titular de cargo político (1), branqueamento de capitais (17), falsificação de documento (10), fraude fiscal (1) e fraude fiscal qualificada (3).

JOAQUIM BARROCA VIEIRA RODRIGUES, pela prática de crimes de corrupção ativa de titular de cargo político (1), corrupção ativa (1), branqueamento de capitais (7), falsificação de documento (3) e fraude fiscal qualificada (2).

LUÍS MANUEL FERREIRA DA SILVA MARQUES, pela prática de crimes de corrupção passiva (1) e branqueamento de capitais (1).

JOSÉ LUÍS RIBEIRO DOS SANTOS, pela prática de crimes de corrupção ativa (1) e branqueamento de capitais (1).

RICARDO ESPÍRITO SANTO SALGADO, pela prática de crimes de corrupção ativa de titular de cargo político (1), corrupção ativa (2) branqueamento de capitais (9), abuso de confiança (3) falsificação de documento (3) e fraude fiscal qualificada (3).

ZEINAL ABEDIN MOHAMED BAVA, pela prática de crimes de corrupção passiva (1), branqueamento de capitais (1), falsificação de documento (1) e fraude fiscal qualificada (2).

HENRIQUE MANUEL FUSCO GRANADEIRO, pela prática de crimes de corrupção passiva (1), branqueamento de capitais (2), peculato (1), abuso de confiança (1) e fraude fiscal qualificada (3).

ARMANDO ANTÓNIO MARTINS VARA, pela prática de crimes de corrupção passiva de Titular de Cargo Político (1), branqueamento de capitais (2) e fraude fiscal qualificada (2).

BÁRBARA CATARINA FIGUEIRA VARA, pela prática de crimes de branqueamento de capitais (2).

RUI MIGUEL DE OLIVEIRA HORTA E COSTA, pela prática de crimes de corrupção ativa de titular de cargo político (1), branqueamento de capitais (1) e fraude fiscal qualificada (2).

JOSÉ DIOGO DA ROCHA VIEIRA GASPAR FERREIRA, pela prática de crimes de corrupção ativa de titular de cargo político (1), branqueamento de capitais (2) e fraude fiscal qualificada (3).

JOSÉ PAULO BERNARDO PINTO DE SOUSA, pela prática de crimes de branqueamento de capitais (2).

HÉLDER JOSÉ BATAGLIA DOS SANTOS, pela prática de crimes de branqueamento de capitais (5), falsificação de documento (2), abuso de confiança (1) e fiscal qualificada (2).

GONÇALO NUNO MENDES DA TRINDADE FERREIRA, pela prática de crimes de branqueamento de capitais (3) e falsificação de documento (1).

INÊS MARIA CARRUSCA PONTES DO ROSÁRIO, pela prática de crime de branqueamento de capitais (1).

JOÃO PEDRO SOARES ANTUNES PERNA, pela prática de crimes de branqueamento de capitais (1) e detenção de arma proibida (1).

SOFIA MESQUITA CARVALHO FAVA, pela prática de crimes de branqueamento de capitais (1) e falsificação de documento (1).

RUI MANUEL ANTUNES MÃO DE FERRO, pela prática de crimes de branqueamento de capitais (1) e falsificação de documento (4).

LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA, pela prática de crimes de corrupção ativa (2) branqueamento de capitais (3) e fraude fiscal qualificada (2).

LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SGPS, pela prática de crimes de corrupção ativa (2) e branqueamento de capitais (1).

LENA SGPS, pela prática de crimes de corrupção ativa (2) e branqueamento de capitais (1).

XLM-SOCIEDADE DE ESTUDOS E PRJECTOS LDA, pela prática de crimes de branqueamento de capitais (3) e fraude fiscal qualificada (2).

RMF-CONSULTING, GESTÃO E CONSULTORIA ESTRATÉGICA, Lda, pela prática de crime de branqueamento de capitais (1)

XMI – MANAGEMENT & INVESTMENTS SA, pela prática de crimes de corrupção ativa (1) e branqueamento de capitais (1).

OCEANO CLUBE – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DO ALGARVE SA, pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada (3).

VALE DO LOBO RESORT TURÍSTICO DE LUXO SA, pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada (3).

PEPELAN – CONSULTORIA E GESTÃO SA, pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada (1) branqueamento de capitais (1).