"Olhe para a minha cara: acha que estou satisfeito?", questionou José Sócrates, esta segunda-feira, depois de cinco horas de interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa. Esta terça-feira volta àquele edifício para uma segunda ronda."Estou muito bem disposto", disse o ex-primeiro-ministro, acrescentando depois aos jornalistas: ""Li as primeiras páginas dos jornais e fico com a sensação de que as fontes habituais que vocês têm estão um pouco, como dizer, desorientadas".Esta segunda-feira, no primeiro dia de interrogatório, José Sócrates declarou nunca ter sido pressionado por Ricardo Salgado na OPA da Sonae à PT. O ex-primeiro procurou desmontar a acusação do Ministério Público e fez uma declaração de princípios. Incialmente, o arguido foi ouvido sobre a possível intervenção que teve OPA da Sonae à Portugal Telecom.José Sócrates disse ser falso que o seu Governo tenha favorecido a PT e alegou que terá sido Paulo de Azevedo e não Ricardo Salgado a pedir-lhe que o seu Executivo votasse a favor da compra da PT pela Sonae. O antigo primeiro-ministro diz que nunca foi pressionado por Ricardo Salgado para que a Caixa Geral de Depósitos votasse contra a OPA da Sonae à PT, decisão que mais tarde foi tomada pela Caixa.Esta terça-feira as perguntas do juiz de instrução deverão versar outros pontos da acusação do Ministério Público, como o alegado favorecimento a um grupo de investidores liderados por Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa na aprovação do financiamento da Caixa Geral de Depósitos superior a 256 milhões de euros e o alegado favorecimento do Grupo Lena pela adjudicação da 1.ª fase da linha de alta velocidade entre o Poceirão e Caia ao consórcio Elos.O ex-primeiro-ministro está acusado de 31 crimes: 3 de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos e 3 de fraude fiscal qualificada.