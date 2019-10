Dois médicos e uma enfermeira foram acusados pelo Ministério Público (MP) do crime de ofensa à integridade física por negligência para com uma grávida. A alegada vítima, Cláudia Costa, grávida de 37 semanas, teve de esperar quase hora e meia no Hospital da Guarda para ser observada, acabando por perder a bebé.O caso remonta a 16 de fevereiro de 2017 e a acusação está a ser avançada pela SIC Notícias . Segundo aquele canal, a mulher deu entrada na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda com uma pequena perda de sangue, pelas 9h30. A enfermeira de serviço procedeu ao registo tocográfico e percebeu que os batimentos cardíacos do feto eram fracos, mas, devido à ausência de médicos, só transmitiu a informação à obstetra pelas 10h23.Segundo o MP, a enfermeira deveria ter ligado a um dos dois médicos de serviço e, ao não o ter feito, foi constituída arguida. Já a obstetra pediu a um dos colegas de serviço que avaliasse uma outra grávida que chegou depois de Cláudia Costa e que aguardava na sala de espera.Durante este tempo de espera, a alegada vítima sentiu uma dor aguda seguida de hemorragia. Só foi observada às 10h50, hora em que foi confirmado o óbito do bebé. Segundo o MP, Cláudia "sofreu um tempo de espera excessivo (…) sem que fosse sujeita a uma adequada monitorização e vigilância durante o tempo de espera, o que inviabilizou a realização de uma cesariana de urgência que teria salvo a vida do feto e, por essa via, a integridade física e a saúde da assistente".Na acusação, o Ministério Público conclui ainda que "o feto estava vivo pelas 9h50 do dia 16/02/2017, tal como é objetivado no registo tocográfico realizado naquele momento com batimentos cardíacos entre os 120 e os 100 por minuto".