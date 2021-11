Cristina Rodrigues pode ser candidata independente nas legislativas. Se encontrar partido

E se a oportunidade surgir. Com aproximação ao PS? Não responde diretamente. A advogada, que chegou a deputada com o PAN e se desfiliou, faz um balanço do mandato e considera "uma vergonha" o regimento para os não inscritos.

Cristina Rodrigues não esconde que gostaria de continuar no Parlamento. E a apresentar propostas da agenda feminista e de direitos humanos que ganharam força no seu trabalho desde que deixou o PAN. Mas sozinha não poderá eleger-se. Daí que aceite a possibilidade de se candidatar como independente por um partido. Será o PS?



"Eu não ponderei aproximação a qualquer partido. Se surgir a oportunidade de me candidatar como independente e de continuar o trabalho que estava a desenvolver, pondero essa possibilidade", diz à SÁBADO num email em que também fez o balanço dos seus cerca de dois anos como deputada.



A possibilidade de aproximação ao Partido Socialista tem sido referida por muitos dos que, no Twitter, a felicitam pelo seu mandato na Assembleia da República e que será encurtado assim que o Presidente da República anunciar a dissolução da Assembleia da República — o que deverá ocorrer na quinta-feira.