Cecília Meireles abandona o Parlamento. Mas não deixa o CDS-PP

Cecília Meireles vai deixar o Parlamento. A deputada do CDS-PP anunciou a sua decisão no espaço de opinião Não Alinhados, da rádio TSF.







A deputada centrista afirmou: "Cheguei à conclusão de que a decisão mais serena e mais leal, a única decisão que me parece possível, é que cumprindo o mandato até ao fim, fazendo estas três semanas, eu com a dissolução do Parlamento porei um ponto final na minha vida parlamentar e cargos partidários. Ou seja, deixo o Parlamento e pondero virar a página e começar uma vida nova."Criticou Francisco Rodrigues dos Santos, por ter acusado um grupo de deputados entre os quais ela se inclui de "terrorismo político", e afirma que se vai manter no CDS-PP devido à "esperança" trazida por Nuno Melo.