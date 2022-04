Os apelos de Cavaco: dois gritos sem resposta e uma derrocada no PSD

Cavaco Silva escreve esta segunda-feira no Público para lançar uma agenda de reformas para o País e acusar António Costa de "um grau de coragem política muito baixo", duvidando de que o primeiro-ministro, que agora inicia uma legislatura em maioria absoluta, possa reformar a Administração Pública, mudar o sistema fiscal, a Justiça e o mercado de trabalho no sentido que considera correto. As críticas a Costa e ao PS não são novas e, até agora, não tiveram grandes efeitos políticos.