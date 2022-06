Cavaco Silva desafia Costa a fazer 'mais e melhor'

O antigo presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, escreveu um artigo de opinião publicado no jornal Observador com o título "Fazer mais e melhor do que Cavaco Silva", onde endereçou as críticas feitas pelo atual primeiro-ministro, António Costa, aos governos liderados pelo social-democrata. Neste artigo, Cavaco desafiou Costa a fazer "mais e melhor" do que aquilo que foi feito durante os seus governos.