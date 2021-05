Operação Marquês: Ricardo Salgado começa a ser julgado a 7 de junho

Ricardo Salgado irá começar a ser julgado pelos crimes por que foi pronunciado no âmbito da Operação Marquês a 7 de junho, avança a SIC Notícias. Há quatro sessões marcadas a 7, 8, 14 e 15 de junho.







O ex-banqueiro foi pronunciado por três crimes de abuso de confiança e o juiz Ivo Rosa decidiu que deveria ser julgado separadamente dos outros arguidos. Tal acontecerá a partir de 7 de junho.Contudo, a defesa de Salgado não concorda com a separação de processos e quer que o julgamento só decorra depois de o Tribunal da Relação de Lisboa decidir sobre o recurso interposto pelo Ministério Público.Caso a Relação decida que Salgado deve ser julgado com os outros arguidos, ocorre uma suspensão do julgamento agora marcado para junho.Segundo a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, só 17 dos 189 crimes descritos na acusação vão a julgamento. Entre os 28 arguidos, o juiz decidiu que seriam julgados o antigo primeiro-ministro José Sócrates (por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos), Carlos Santos Silva (três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos), Armando Vara (um crime de branqueamento) e João Perna (detenção ilegal de arma), bem como Salgado.