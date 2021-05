Odemira, a noite do nosso descontentamento

Durante a madrugada de quinta-feira foram instalados, no Z-Mar, em Odemira, 21 imigrantes que trabalham nas explorações agrícolas locais. Transportados para o empreendimento numa camionete de carreira, a sua entrada foi aparatosamente escoltada por uma unidade de intervenção da GNR, acompanhada de cães-polícia.



Lemos a notícia e pensamos na Noite de Cristal na Alemanha Nazi em 1938, em que foram incendiados estabelecimentos de Judeus e estes foram agredidos e levados em grande número para campos de concentração. Lembramo-nos no que nos contaram acontecer, por vezes, na Guiné-Bissau: a hora que antecede o nascer do sol é aquela em que com maior frequência são praticados homicídios. A vítima dorme, e quem poderia testemunhar o ocorrido também o faz. O lusco-fusco é a hora de todas as possibilidades, a melhor de todas as horas para ofender os direitos fundamentais dos seres humanos. O silêncio e a quase escuridão da noite que quase tudo encobrem e escondem.



Não é indiferente, para o Direito, a hora em que são praticados determinados atos. A Constituição da República Portuguesa estipula que só a título excecional pode a inviolabilidade do domicílio de qualquer pessoa ser quebrada durante a noite. O que terá levado as autoridades em Odemira a optar por instalar os trabalhadores migrantes no Z-Mar pelas 4 h da manhã do passado dia 6?