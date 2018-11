O líder do PSD afirmou que "em muitas situações" na vida pública é necessário deixar cair os amigos, quando questionado sobre o caso das falsas presenças de José Silvano no parlamento.

O líder do PSD afirmou esta quarta-feira que na vida pública, "em muitas situações", é preciso deixar cair os amigos, mas considerou que "é uma canalhice" aproveitar-se "da fragilidade de outros para se alcandorar a si próprio".



Em declarações aos jornalistas, no final de uma visita à feira "Portugal Exportador 2018", em Lisboa, Rui Rio negou categoricamente -- tal como já tinha feito na terça-feira à noite o PSD - que tenha afirmado, numa reunião na segunda-feira com militantes em Viseu, que "não deixa cair os amigos", quando questionado sobre o caso das falsas presenças de José Silvano no parlamento.



"Eu tenho uma vida política e pessoal e distingo muito bem isso. Eu não deixo cair os amigos na minha vida privada. Na minha vida pública, infelizmente, em muitas situações, temos de deixar cair os amigos se eles não se portarem como deve ser, jamais poderia ter dito uma coisa dessas", afirmou, acrescentando que o interesse público tem de estar acima das relações pessoais.



O presidente do PSD lamentou que tenha sido transmitida dessa reunião "uma mentira" sobre algo que não disse e, questionado se afirmou em Viseu que "seria um canalha se deixasse cair José Silvano" por este caso em concreto, respondeu de forma mais abrangente.



"Quando estamos na vida, seja pública ou não pública, não é bonito, à custa daquilo que é o politicamente correto, tentarmos dar uma imagem de nós próprios à custa do prejuízo dos outros. Eu disse que é uma canalhice quando alguém na sua vida se aproveita daquilo que é a fragilidade dos outros para se alcandorar a si próprio, isso não é bonito", afirmou.



Questionado se admite que este caso deixou José Silvano fragilizado, o líder do PSD escusou-se a responder.



"Já me perguntaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Já dei essa resposta, nem gostaram quando brinquei em alemão", afirmou.



Na terça-feira à noite, o PSD já tinha emitido uma nota negando que o presidente do partido, Rui Rio, tenha afirmado que "nunca deixa cair os amigos" para defender o seu secretário-geral, José Silvano, no caso das falsas presenças no plenário do parlamento.



O gabinete de comunicação social-democrata reagia a uma notícia divulgada ao final da tarde de terça-feira pela agência Lusa, citando fontes presentes na reunião, de que Rui Rio terá afirmado que "não deixa cair os amigos", para justificar o apoio dado ao secretário-geral, José Silvano.



"Quem divulgou essa inequívoca mentira visa dar a entender que, no exercício de funções públicas, o líder do PSD não respeita regras éticas quando possam estar em causa pessoas de relacionamento muito próximo", refere a nota social-democrata.