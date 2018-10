Capa n.º 753

Se o pedido da defesa de Armando Vara para ouvir o juiz Carlos Alexandre como testemunha for aceite, a fase de instrução da Operação Marquês deverá ficar marcada por aquela que será uma situação inédita (e, provavelmente, muito tensa): o juiz Carlos Alexandre, sentado numa das salas do tribunal onde está há 14 anos, à disposição das defesas e do juiz Ivo Rosa – com quem não tem qualquer relação pessoal, apesar de serem os dois únicos juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) – para ser interrogado sobre as alegadas ilegalidades que o fizeram ficar à frente do processo em 2014. Será uma espécie de tiro ao alvo: uma oportunidade única para as defesas contestarem indirectamente cada uma das decisões de Carlos Alexandre. Da autorização da captação de escutas telefónicas à assinatura dos mandados de prisão preventiva.Essa é apenas uma parte da estratégia das defesas dos arguidos da Operação Marquês para deitar abaixo, na secretaria, a mais importante investigação judicial da democracia portuguesa. O primeiro objectivo está conseguido: afastar o juiz Carlos Alexandre da fase de instrução, que será presidida por Ivo Rosa. Os restantes passam por classificar a investigação de ilegal; anular provas que dizem ser proibidas; afastar investigadores; e valorizar indícios que acreditam não ter sido considerados pelo Ministério Público na acusação.Leia toda a história na, esta quinta-feira nas bancas.