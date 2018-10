Veja a lista de todos os acusados na Operação Marquês

Advogados reúnem, esta quinta-feira, com juiz Ivo Rosa pela primeira vez, para estabelecer um calendário para os próximos meses. Saiba quem são todos os envolvidos.

O juiz Ivo Rosa foi escolhido por sorteio para ser o juiz de instrução do processo Operação Marquês, no qual está acusado o antigo primeiro-ministro José Sócrates. Os advogados reúnem, esta quinta-feira, com o juiz pela primeira vez, para estabelecer um calendário para os próximos meses.

A fase inicial de inquérito do processo Operação Marquês foi dirigida pelo Ministério Público, mas contou com decisões e intervenções de Carlos Alexandre, motivo que levou alguns dos advogados de defesa a pedir o afastamento deste juiz da fase seguinte, a instrução do processo. A abertura da instrução, fase processual com carácter facultativo, foi pedida pela maioria dos advogados do processo.

O inquérito da Operação Marquês culminou na acusação de um total de 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - e está relacionado com a prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira.

José Sócrates (ex-primeiro-ministro). 31 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (três), branqueamento de capitais (16), falsificação de documento (nove) e fraude fiscal qualificada (três).Carlos Santos Silva (empresário). 33 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (17), falsificação de documento (dez), fraude fiscal (um) e fraude fiscal qualificada (três).Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena). 14 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (um), branqueamento de capitais (sete), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (dois).Ricardo Salgado (ex-presidente do BES). 21 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (nove), abuso de confiança (três), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (três).Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT). Cinco crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (um), falsificação de documento (um) e fraude fiscal qualificada (dois).Henrique Granadeiro (ex-gestor da PT). Oito crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (dois), peculato (um), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (três).Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD). Cinco crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (dois).Helder Bataglia (empresário). 10 crimes: branqueamento de capitais (cinco), falsificação de documento (dois), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (dois).Rui Horta e Costa (administrador não-executivo dos CTT). Quatro crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (um) e fraude fiscal qualificada (dois).Bárbara Vara (filha de Armando Vara). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).José Diogo Gaspar Ferreira (ex-director executivo do empreendimento Vale de Lobo). Seis crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (três).José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).Gonçalo Trindade Ferreira (advogado). Quatro crimes: branqueamento de capitais (três) e falsificação de documento (um).Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva). Um crime: branqueamento de capitais (um).João Perna (ex-motorista de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e detenção de arma proibida (um).Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (um).Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção passiva (um) e branqueamento de capitais (um).José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).Rui Mão de Ferro (sócio, administrador e gerente de diversas empresas). Cinco crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (quatro).Lena Engenharia e Construções, SA. Sete crimes: corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).Lena Engenharia e Construção SGPS. Três crimes: corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).Lena SGPS. Três crimes: prática de crimes de corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).XLM – Sociedade de Estudos e Projetos Lda. Cinco crimes: branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).RMF – Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda. Um crime: branqueamento de capitais (um).XMI – Management & Investmenst SA. Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).