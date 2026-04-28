Força Aérea esclarece estrondo ouvido na Figueira da Foz: voo operacional ultrapassou barreira do som

Um voo operacional de caças F-16M, que necessitou de ultrapassar a barreira do som durante uma missão de defesa aérea, esteve na origem do forte estrondo ouvido na zona da Figueira da Foz na segunda-feira. O fenómeno, que causou curiosidade e preocupação entre os habitantes, resultou de uma missão operacional de aeronaves F-16M no âmbito da defesa aérea nacional.

A Força Aérea sublinha que este tipo de atividade é fundamental para garantir a prontidão e a eficácia dos meios aéreos portugueses na salvaguarda do território, assegurando que o controlo da situação foi mantido em todos os momentos.

A instituição explica ainda que a intensidade do som ouvido pode ter sido influenciada por fatores externos. Em condições atmosféricas específicas, como inversões térmicas ou variações na densidade do ar, as ondas de choque podem propagar-se de forma mais eficiente, tornando o fenómeno mais audível e abrangente do que o habitualmente expectável.

Apesar do impacto sonoro, a Força Aérea reitera que não existiu qualquer situação de perigo para a população. Tratou-se de uma ocorrência pontual, integrada em operações classificadas como essenciais para a segurança e defesa nacional.

A Instituição reforça, assim, o seu compromisso permanente com a proteção do espaço aéreo português e com a segurança de todos os cidadãos.

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