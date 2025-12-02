Sábado – Pense por si

Operação Influencer: todas as escutas de António Costa

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 17:00
Antigo primeiro-ministro foi "apanhado" em perto de 50 comunicações, entre chamadas e SMS. A SÁBADO revela tudo o que foi dito e a polémica que se instalou entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal de Justiça

Entre 2020 e 2023, António Costa foi apanhado em perto de 50 comunicações durante a investigação da Operação Influencer. O antigo primeiro-ministro não foi alvo direto das intercepções, mas falou com três suspeitos: José Matos Fernandes (antigo ministro do Ambiente), João Galamba (antigo ministro das Infraestruturas) e Diogo Lacerda Machado, advogado e o seu melhor amigo.

 Ao todo, na Operação Influencer, mais de 20 pessoas estiveram sob escuta, desde ministros a engenheiros de minas.

Os resumos das conversas, que a SÁBADO revela esta quarta-feira, foram colocados nos autos. O antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça alertou para os riscos.

 As escutas apanharam cunhas de José Luís Carneiro e Manuel Pizarro, a gestão do governo e do PS.

Investigação
