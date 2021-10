OE2022: Joacine Katar Moreira abstém-se na votação na generalidade

Ex-deputada do Livre junta-se à deputada não-inscrita Cristina Rodrigues e volta a abster-se na votação do Orçamento do Estado. Só falta conhecer o sentido de voto de PCP, PEV e PAN.

A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira anunciou esta segunda-feira que se vai abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022, com expetativa de que a proposta do Governo venha a ser aprovada.







Joacine Katar Moreira Bruno Colaço / Correio da Manhã

"Eu abstenho-me na generalidade, obviamente com um olho na especialidade. Este é um orçamento que ainda tem imenso espaço de melhoria, nomeadamente no investimento inequívoco no SNS, no aumento do rendimento das famílias", disse a ex-deputada do Livre, em entrevista à TSF , considerando não só necessário que o Executivo "ouça muito mais os partidos à esquerda", mas também que os partidos de esquerda ouçam "com mais humildade" os seus militantes.

O BE anunciou no domingo que votará contra o Orçamento do Estado para o próximo ano já na generalidade se não existirem novas aproximações ao Governo (juntando-se a idênticos votos de PSD, CDS-PP, Chega e IL), o que totaliza 105 votos contra o documento, que apenas tem votos a favor garantidos dos 108 deputados do PS e agora duas abstenções, da deputada não-inscrita Cristina Rodrigues e de Joacine.

Falta conhecer os sentidos de voto de PCP, PAN e do partido "Os Verdes", num total de 15 votos, que serão decisivos para decidir o destino da proposta orçamental.

O PAN marcou para as 10h00 de hoje a divulgação desse sentido de voto, enquanto o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anuncia às 12h00 as conclusões da reunião do Comité Central.