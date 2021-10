Análise: Orçamento. O momento em que está tudo picado

O DILEMA DO BE, DE PERDA EM PERDA

Sem ganhos certos à vista, a decisão dos bloquistas parece mais emocional do que racional. Mas a emoção, por vezes, também pesa em política. O BE, o primeiro a anunciar o voto contra o Orçamento do Estado para 2022, está pelo menos desde de legislativas de 2019 numa posição muito complicada de gerir. Perdeu 50 mil votos entre 2015 e 2019 – terá sido o custo da Geringonça. Em 2019, subiu, logicamente, o preço para manter o apoio: depois de ter sido literalmente mal tratado por António Costa durante a campanha, quis um acordo escrito para a legislatura e foi novamente rejeitado. Em 2020, o BE rejeitou o orçamento, mas as sondagens continuam a exibir um desgaste eleitoral do partido. Que fazer, então? Subir, sempre e mais, o preço de uma aprovação do orçamento – o que ficou claramente visível nas nove exigências feitas ao governo, várias delas já bem fora do âmbito orçamental. E exigir tudo, à vírgula, nessas nove propostas. O BE – e também o PCP – está cansado de ver propostas aprovadas e depois cativadas e ser ele a perder a face à medida que se chegava ao orçamento seguinte com muito por concretizar. O BE deixou-se encurralar numa posição em que tanto perde quando aprova um OE que o governo não cumpre, como perde quando chumba o OE e as sondagens lhe mostram logo a seguir uma queda – aconteceu no orçamento para 2021. E quem fica encurralado e não encontra saídas racionais, resta-lhe o coração e a vontade de acreditar que vai ficar tudo bem.



Porque usando a cabeça, o BE sabe que ir a votos é um risco: teria de controlar a narrativa que passa para o eleitorado e mostrar que foi o governo quem não quis. No passado, não o conseguiu fazer.