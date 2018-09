Utilizando as credenciais de uma funcionária do tribunal de Fafe, o arguido José Augusto Silva obteve informações da base de dados da Segurança Social relativas a pessoas com ligações à arbitragem. Os procuradores escrevem na acusação que o pedido de obtenção desses dados foi feito por Paulo Gonçalves, assessor da SAD do Benfica. "Para melhor esconder a origem das pesquisas, no dia 5 de Dezembro de 2017, pelas 10.22 horas, o arguido José Silva acedeu ao sistema CITIUS com as credenciais da funcionária do tribunal de Fafe, Maria Cristina Castro, e entrou no processo com o nº44/15.8T9FAF que ali corria termos e efectuou pesquisas", afirma a acusação.

1 – Belarmino Ferreira Aleixo

Foi árbitro de futebol durante 24 anos, pertencendo à Associação de Futebol do Porto, e, segundo a acusação, surgiu "como interveniente no processo denominado ‘Apito Dourado’, pela existência de uma escuta que o relacionava com o Futebol Clube do Porto, colaborando actualmente num grupo fechado no Facebook ("polvo inteligente"), comentando arbitragens.

2 – António Manuel Perdigão da Silva

Segundo a acusação, Perdigão da Silva foi árbitro assistente até ao ano de 2005 e desde 15 de Agosto de 2017 "é analista de arbitragem no Porto Canal em vários programas".

3 – Bertino da Cunha Miranda

Foi árbitro assistente até 2016, altura em que iniciou funções como vogal da secção profissional do Conselho de Arbitragem da FPF, trabalhando directamente com os actuais árbitros profissionais, quer no auxílio ao treino, quer na análise interna das arbitragens.

4 – Carlos Manuel Carvalho

Foi árbitro de futebol até 1993, membro do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto entre 1994 e 1997, presidente desta mesma estrutura entre 1998 e 2011, função a que regressou em 2016. Foi também arguido no Apito Dourado.

5 – Alexandre Morgado Gonçalves

Foi árbitro entre 1981 e 1994, pertencendo à Associação de Futebol do Porto. Foi observador de arbitragens da Liga Portuguesa de Futebol Profissional até 2012 e presidente do Conselho de Arbitragem da associação de futebol portuense.

6 – Sérgio Manuel Pereira

Foi árbitro entre 1984 e 2008. Segundo a acusação foi "interveniente no denominado processo ‘Apito Dourado’, primeiro como arguido e, no julgamento, como testemunha. Escreve num grupo do Facebook intitulado "árbitros e ex-árbitros de futebol".

7 – Manuel Nuno da Cunha Antunes

Foi árbitro entre 1990 e 2001. Depois, foi observador da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e, entre 2005 e 2009, foi vice-presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). Desde 2011 que é presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Braga. Também foi testemunha no Apito Dourado.

8 – Tomás Rodrigues dos Santos

Árbitro entre 1997 e 2013, foi observador da Liga de Futebol Profissional e também foi "interveniente no processo conhecido por Apito Dourado", afirma a acusação, primeiro como arguido e depois, no julgamento, como testemunha. Na época de 2017/2018 observou o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal entre o Rio Ave e o Benfica, disputado a 13 de Dezembro de 2017, com o resultado de 3-2 (vitória do Rio Ave).

9 – Jorge Manuel Farinha Nunes

Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Castelo Branco, entre 2003 e 2011. É vogal, desde Dezembro de 2011, da secção não profissional do Conselho de Arbitragem da FPF, que inclui o Campeonato de Portugal, assim como as camadas jovens do futebol e o futsal. "Sensivelmente em Abril de 2017, Pedro Guerra, pessoa afecta ao Sport Lisboa e Benfica, fez referência à nomeação de um árbitro efectuada por Jorge Nunes, num programa de comentários de futebol no canal TVI24", afirma a acusação.