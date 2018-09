Júlio Loureiro, funcionário judicial arguido do caso, disse estar inocente de todos os crimes de que está acusado, garantindo que fará prova disso em tribunal.

Júlio Loureiro, arguido do caso E-Toupeira, disse na quinta-feira estar inocente de todos os crimes de que está acusado. Em declarações à CMTV, o funcionário judicial acusado formalmente pelo Ministério Público de 67 crimes, garantiu que fará prova disso em tribunal.



"Continuo a trabalhar, continuo a considerar-me inocente, nunca acedi a nenhum processo, nunca fiz nada de ilegal, nunca cometi nenhum crime", afirmou. "Em breve irei provar a minha inocência".



Esta sexta-feira, em declarações à SIC Notícias à entrada do Tribunal de Guimarães, o oficial de justiça voltou a negar todas as acusações do Ministério Público. "Não cometi qualquer tipo de crime", reforçou.



De acordo com a acusação, "pelo menos desde Março de 2017 [...] Paulo Gonçalves solicitou a José Silva e Júlio Loureiro que acedessem a processos pendentes [sobre, entre outros, investigações na área do futebol] que decorriam no DIAP de Lisboa e Porto", revela o despacho a que a SÁBADO teve acesso.



Em troca dos acessos, Paulo Gonçalves e a SAD terão oferecido "pelo menos nas épocas desportivas 2016/17 e 2017/18 e até 3 de Março de 2018" convites e produtos de merchandising a Júlio Loureiro, "de forma a criar condições de permeabilidade por parte do observador de arbitragem" para obter "decisões favoráveis, conhecimento privilegiado de informações desportivas e de pessoas e contactos ligados à arbitragem".