Na acusação do Ministério Público à SAD do Sport Lisboa e Benfica e ao seu assessor jurídico, Paulo Gonçalves, entre outros, são reveladas conversas que o elemento das "águias" teria com outro arguido do processo, o funcionário de justiça José Silva. Através do acórdão, ao qual a SÁBADO teve acesso, é revelado que Paulo Gonçalves comunicava com o envolvido por aplicações como o Whatsapp e Snapchat.

Uma conversa ocorreu no dia 13 de Novembro de 2017, quando José Silva, intitulando-se "amigo 66", perguntou a Paulo Gonçalves, através da rede social Whatsapp, se este já tinha visto a informação que lhe tinha enviado. Segundo o acórdão, o funcionário das águias comenta o sucedido como "interessante" e refere que "depois de estudar bem" os dados prestados, chegou à conclusão "de que falta algo" e promete uma conversa para mais tarde.

Meses depois, no dia 2 de Fevereiro de 2018, Paulo Gonçalves entra novamente em contacto com José Silva, agora pela aplicação de mensagens temporárias Snapchat. O assessor jurídico solicita a ajuda do funcionário do Estado para a pesquisa de um processo que o Sport Lisboa e Benfica interpôs sobre o Sporting Clube de Portugal e, na altura, o seu director de comunicação, Nuno Saraiva, por declarações deste à televisão do clube.

A 21 de Fevereiro, Hugo Gil, autor da conhecida página afecta às "águias", "Hugo Gil e Benfica", pede ajuda a Paulo Gonçalves, também através do Whatsapp, devido a um processo em que este está envolvido devido a afirmações proferidas na referida página. O funcionário do Benfica solicita a pesquisa do mesmo processo a José Silva dias depois, com a indicação "DIAP Porto Secção 4".

Dois dias depois, o arguido introduz no sistema CITIUS as credenciais da funcionária Florinda Gonçalves, "sem que esta o autorizasse a tal", como refere o acórdão à qual a SÁBADO teve acesso. Com a consulta, José Silva retirou que tinha sido expedida uma carta precatória para o DIAP da Amadora, assim como a informação que Hugo Gil teria sido notificado para interrogatório no dia 7 de Março.

Foi ainda apurado que Paulo Gonçalves terá transmitido ainda a José Augusto, perito informático ao serviço do Ministério da Justiça, "a necessidade de pesquisa de processos relativos a César Boaventura, empresário de jogadores de futebol".

Entre 8 de Junho e 6 de Março de 2018, o assessor jurídico da SAD do Benfica e "director de primeira linha" solicitou e obteve ainda, de pessoa não identificada pelo MP, uma cópia da sentença referente a um processo envolvendo Hernâni Fernandes, funcionário do Sporting Clube de Portugal e antigo árbitro, ao qual também pediu informações sobre a base de dados da Segurança Social.