Acusado de 79 crimes pelo Ministério Público, Paulo Gonçalves vai, esta sexta-feira, prestar declarações pela primeira vez no processo E-toupeira. A audição do arguido foi pedida pelo próprio no requerimento de abertura de instrução e tem como objectivo rebater de viva voz a acusação do MP. Mas, no fundo, Paulo Gonçalves deverá repetir o que o seu advogado, Carlo Pinto de Abreu, já tinha referido em Março deste ano, após a detenção do seu cliente, perante a juíza de instrução: "Paulo Gonçalves nunca teve acesso a quaisquer elementos de autos em segredo de justiça, que pusessem em causa investigações".

A tese do procurador Valter Alves da 9ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa é, contudo, outra: o ex-assessor jurídico da SAD do Benfica (acusada de 30 crimes) não só teve acesso, como a própria Sociedade Anónima Desportiva tinha conhecimento das suas acções juntos dos funcionários judiciais Júlio Loureiro e José Augusto Silva.

"José Silva (oficial de justiça) e Júlio Loureiro (escrivão e observador de árbitros), com a promessa de tratamento privilegiado junto do Benfica, designadamente para assistência a jogos em condições favoráveis, aceitaram proceder como solicitado [por Paulo Gonçalves]", sustenta a acusação do Ministério Público.