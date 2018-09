Hoje terei de abordar um tema de enorme gravidade. A acreditar no que foi publicado pela SÁBADO, ficamos a saber a identidade do suposto hacker que roubou os emails do Benfica. Da notícia diversos factos relativos ao Benfica merecem a maior das nossas preocupações. Não queremos acreditar que a revista tenha contacto com o administrador do blogue Mercado de Benfica e a Justiça não o consiga. Não acreditamos que a PJ tenha visto anuladas diligências para apanhar este hacker", afirmou o vice do Benfica.





Capa n.º 750

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, reagiu hoje em conferência de imprensa à capa daacerca do pirata informático que roubou os emails do Benfica, Rui Pinto . "Alguém acredita que um hacker ia oferecer informação a troco de nada?", questionou.Antes, Varandas Fernandes disse ao que vinha: ""Alguém acredita que um hacker ia oferecer essa informação a troco de nada? Ninguém acredita nisso", afirmou. "Neste processo já se sabe que o director de comunicação do FC Porto está constituído arguido. Que das decisões já conhecidas, tanto o Tribunal Arbitral do Porto como a ERC dão razão ao Benfica e condenam a divulgação de correspondência privada. Acreditamos que a Justiça conseguirá provar a forma e as contrapartidas financeiras do modo como o FC Porto obteve a informação roubada ao Benfica.""Registamos a forma atabalhoada como vieram dizer que não tinham pago nada. Acreditamos que a Justiça saberá desmontar o circuito que levou à divulgação da informação em blogues afectos ao Sporting e ao FC Porto. Acreditamos que não haverá branqueamento de responsabilidades", afirmou. "O Benfica está forte, coeso, e demonstra uma liderança desportiva e sustentabilidade financeira sem paralelo no panorama nacional. Talvez isso justifique um conjunto de decisões incompreensíveis por parte das entidades desportivas."Saiba toda a história do pirata informático que roubou os segredos do Benfica na edição dadesta semana, nas bancas a partir de hoje, 13 de Setembro de 2018.