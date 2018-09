O Ministério Público acusou esta terça-feira o Sport Lisboa e Benfica de corrupção e, com esta notícia, veio um certo sentimento de dejà vu. O escândalo do processo e-Toupeira é novo para os lados do Estádio da Luz mas não é o primeiro do género em grandes clubes de Portugal e lá fora. Emblemas como a Juventus, em Itália, ou o Marselha, em França, estiveram também envolvidos em esquemas de viciação de resultados e acabaram despromovidos a divisões inferiores.

Juventus

Corria o ano de 2006 quando o Calciopoli rebentou. Escutas telefónicas a representantes dos clubes da primeira liga italiana, a Serie A, revelaram uma extensa linha de relações entre treinadores e organizações de árbitros, com o intuito de favorecimento de resultados.

Entre as equipas envolvidas, estavam os históricos AC Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina e a equipa campeã dessa época e da anterior, a Juventus. Daí surgiram deduções de pontos, proibições de entrada nas competições europeias, e pesadas multas, mas a grande prejudicada foi mesmo a Vecchia Signora, com a despromoção à Serie B – a segunda divisão italiana.

Com a descida ao patamar inferior, os bianconeri perderam os títulos dessas duas épocas e dos seus patrocinadores. Para além disso teriam de actuar com um plantel muito reduzido, visto que várias das estrelas da equipa rumaram a outros gigantes europeus, como foi o caso de Ibrahimovic, Fabio Cannavaro ou Patrick Vieira.

A Juventus confortavelmente conseguiu a subida de volta à Serie A mas a caminhada até voltar ao topo do futebol italiano foi penosa: o clube só voltaria a ganhar o campeonato seis anos depois do Calciopoli, na época de 2011/2012. Desde então, a Vecchia Signora leva sete títulos seguidos na principal divisão de Itália e voltou à ribalta dos maiores clubes do mundo, agora com Cristiano Ronaldo nas suas fileiras.



Olympique de Marselha

Numa situação um tanto ou quanto semelhante, também o Marselha, durante os anos 90, caiu do topo do futebol mundial devido à corrupção.

Poucas semanas depois de levantar o seu quinto campeonato francês consecutivo e a Liga dos Campeões, o Olympique de Marseille foi despromovido e acabou com o seu director do futebol, Jean-Pierre Barnes, preso e acusado de suborno a jogadores adversários. Em 1995, dois anos após o escândalo, também o presidente do clube, Bernard Tapie, acabou na prisão pelos mesmos crimes.

Tudo começou na década de 1980, quando Tapie assumiu o clube da costa francesa e com ele trouxe grandes malas de dinheiro para gastar em contratações sonantes. O clube cedo começou a dominar o futebol em França e a grande conquista surgiu em 1993, quando a equipa de luxo venceu a Liga dos Campeões frente ao AC Milan.

Mas o ponto chave para o desmoronar do Marselha de Tapie esteve uma semana antes dessa final: no dia 22 de Maio, jogadores da equipa do Valenciennes apresentaram uma denúncia, revelando o suborno por parte de representantes do Marselha para que estes fossem menos intensos no jogo, dado o encontro a disputar dias depois.

Após investigação, a polícia encontrou 250 mil francos no quintal da casa dos pais do jogador do Valenciennes, Christophe Robert . Após o incidente, a UEFA retirou imediatamente o título de 1992/1993 ao Marselha e impediu o clube de disputar a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental.

Ao mesmo tempo, o clube foi despromovido à segunda divisão devido a irregularidades financeiras provocadas por Bernard Tapie. É verdade que o clube conseguiu vencer a liga inferior logo no seu ano de estreia mas a subida à Ligue 1 não se verificou como a punição pela corrupção da era Tapie que ainda estava em vigor.

No ano seguinte, em 1996, os marselheses voltaram à competição principal mas nunca com o mesmo fulgor do início da década. O clube viveu um jejum intenso no campeonato até à vitória em 2010, sob o leme de Didier Deschamps - curiosamente um dos responsáveis pelo triunfo de 1993 na Liga dos Campeões.

Boavista

Em Portugal, também a corrupção virou a vida de alguns clubes de pernas para o ar. O processo com maiores repercussões físicas foi, sem dúvida, o Apito Final de 2008. O caso resultou na despromoção à segunda liga do Boavista – o campeão nacional da época de 2000/2001.

O escândalo surgiu na sequência do processo judicial por corrupção no futebol conhecido por "Apito Dourado" e envolveu o FC Porto, o Boavista e a União Leiria, bem como o presidente portista, Pinto da Costa, e o líder boavisteiro João Loureiro.

O FC Porto, tricampeão nacional, foi acusado de tentativa de corrupção ao árbitro de dois jogos - com o Beira-Mar e Estrela da Amadora, na época 2003/04 e penalizado com de perda de seis pontos, deduzidos na classificação da temporada de 2007/2008, enquanto Pinto da Costa foi condenado a uma suspensão de dois anos.

O Boavista, por seu lado, foi acusado de coacção sobre a equipa de arbitragem de três jogos disputados no mesma época - contra Benfica, Belenenses e Académica - e condenado à despromoção à Liga de Honra, enquanto João Loureiro foi suspenso por 4 anos.



Em Fevereiro de 2013, na sequência de uma decisão judicial, o Conselho de Justiça da FPF decidiu dar provimento ao recurso do Boavista, com fundamento na prescrição do procedimento disciplinar que ditou a descida de divisão do clube, sem analisar o mérito dos procedimentos disciplinares aplicados. Com isto, os "axadrezados" voltaram à Primeira Liga em 2014/2015, onde se mantêm até agora.