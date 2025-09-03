Sábado – Pense por si

Governo decreta um dia de luto nacional na quinta-feira

Lusa 21:04
Luís Montenegro cancelou parte da agenda de quinta-feira, mantendo apenas a reunião do Conselho de Ministros.

O Governo decretou um dia de luto nacional, que será cumprido na quinta-feira, na sequência do acidente do elevador da Glória, em Lisboa, que causou 15 mortos, disse hoje à Lusa fonte do gabinete do primeiro-ministro.

Governo decreta luto nacional por acidente no elevador da Glória, em Lisboa

"Um trágico acidente ocorrido com o Ascensor da Glória, no concelho de Lisboa, no dia 03 de setembro de 2025, provocou a perda irreparável de vidas humanas, que enlutou as respetivas famílias e consternou o País. O Governo decide declarar um dia de luto nacional, como manifestação de pesar e solidariedade do povo português. Assim: É declarado o luto nacional no dia 04 de setembro de 2025", refere o decreto hoje aprovado pelo Conselho de Ministros.

De acordo com fonte do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro cancelou parte da agenda de quinta-feira, mantendo apenas a reunião do Conselho de Ministros e a participação, por videoconferência no encontro de líderes da Coligação de Boa Vontade, sobre a Ucrânia.

Da agenda de quinta-feira do chefe do Governo constava também a assinatura do contrato de financiamento para habitação acessível com o Banco Europeu de Investimento e a presença no concerto de Carolina Deslandes no âmbito da Festa do Livro em Belém, que também foi cancelada.

O gabinete de Luís Montenegro já tinha emitido um comunicado em que Governo e primeiro-ministro lamentaram profundamente o acidente ocorrido esta tarde no elevador da Glória dizendo estar a acompanhar "desde os primeiros momentos" a situação e a resposta das diversas autoridades públicas.

"O Governo está, desde os primeiros momentos, a acompanhar a situação e a resposta das diversas autoridades públicas de emergência médica, unidades de saúde, proteção civil, forças de segurança e transportes, a quem foram transmitidas orientações para prestação de todo o apoio necessário", refere o executivo, dizendo também estar "em contacto permanente e articulação estreita com a Câmara Municipal".

"Sendo a prioridade imediata o socorro às vítimas, as autoridades competentes realizarão no devido tempo as averiguações necessárias ao apuramento das causas deste lamentável acidente", sublinha-se no comunicado.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou hoje à tarde, pelas 18:04, na Calçada da Glória.

O descarrilamento provocou pelo menos 15 vítimas mortais, número avançado pelo INEM, e vários feridos em estado grave,

O elevador da Glória, gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

