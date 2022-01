O objetivo? O depósito de 200 milhões de dólares para ajudar o BES. O esquema usou um circuito financeiro e de offshores com ligações ao Panamá, Suíça e Dubai. E advogados, códigos e até um cartão de crédito em nome da mãe de um alto quadro do GES.

Como Salgado corrompeu o vice-presidente do Banco do Brasil

Chama-se Allan Simões Toledo e foi vice-presidente do Banco do Brasil (BdB). Para o Ministério Público (MP) português, o gestor foi também corrompido em 2011/12 por Ricardo Salgado, através do Grupo Espírito Santo (GES), que terá dado ordens para o pagamento de 1,8 milhões de dólares (cerca de 1,6 milhões de euros ao câmbio atual) em troca de o banco público brasileiro ter aprovado um depósito de 200 milhões de dólares (hoje 177 milhões de euros) quando o BES já se encontrava em dificuldades.

A movimentação financeira foi concretizada através do Mercado Monetário Interbancário (MMI), ou seja, tratou-se de uma espécie de permuta de fundos representada por depósitos no Banco de Portugal mediante operações sem garantia e que não podiam exceder um ano.

Na acusação de 208 páginas, assinada a 22 de dezembro passado pela procuradora Olga Barata e a que a SÁBADO teve acesso, o MP refere que comunicou às autoridades brasileiras os factos que visam Toledo, especificando que o suspeito só não foi acusado porque "não existem elementos nos autos" que comprovem que o alegado crime de corrupção passiva se verificou em Portugal.