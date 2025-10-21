Sábado – Pense por si

PRESIDENCIAIS. bastidores de uma não relação

O muro de silêncio entre Seguro e o PS

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 21 de outubro de 2025 às 23:00

Não há comunicação entre a cúpula do partido e a campanha de Seguro, que carrega na narrativa apartidária. Alegado pacto de Carneiro com Santos Silva pode explicar resistência.

Dois dias depois das Autárquicas, a campanha presidencial de António José Seguro foi apanhada de surpresa por uma notícia da Lusa, que seria depois amplificada pelos restantes órgãos de comunicação social: “Carneiro e César vão propor apoio a Seguro na Comissão Nacional do PS.”

Tópicos Parlamento Futebol Eleições Política António José Seguro Partido Socialista José Luís Carneiro Portugal Lisboa Bruxelas Porto
