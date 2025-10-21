Sábado – Pense por si

Portugal

Operação Mais-Valia apanha chefe das Finanças

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 21 de outubro de 2025 às 23:00

Chefe da repartição de Benavente é o novo arguido no caso. A empresa que comprou um prédio à Federação Portuguesa de Futebol por €11,2 milhões revendeu-o por €13,8 milhões.

Dois anos após ter sido vendido por 11,2 milhões de euros, o prédio que albergou, durante muitos anos, os serviços da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi revendido por 13,8 milhões. Os números, numa primeira leitura, mostram apenas o mercado a funcionar, como é hábito dizer-se, mas os bastidores dos dois negócios, investigados na operação Mais-Valia, já levaram o Ministério Público a constituir como arguido um chefe das Finanças de Benavente.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Investigação científica Acusação Empresas Corrupção Federação Portuguesa de Futebol António Gameiro Carlos Marques Benavente Lisboa Carregosa Vila Real de Santo António
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Vanda Marques
Vanda Marques

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

Operação Mais-Valia apanha chefe das Finanças