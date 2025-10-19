Comissão Nacional do PS aprova apoio a António José Seguro

José Luís Carneiro reforçou que Seguro "tem provas dadas" na defesa dos valores democráticos e constitucionais.
A Comissão Nacional do PS aprovou este domingo, 19, o apoio
a António José Seguro nas eleições presidenciais de janeiro.
António José Seguro recebe apoio da Comissão Nacional do PSDR
A proposta de apoiar Seguro, ex-secretário-geral socialista
foi apresentada por José Luís Carneiro e pelo presidente do partido, Carlos
César. O atual secretário-geral do PS acredita que “em tempos exigentes, tanto
para o país como para o mundo, entre os candidatos presidenciais José Luís
Carneiro é o que melhor defende os valores do PS e da social-democracia”.
José Luís Carneiro reforçou ainda que Seguro "tem provas dadas" na defesa dos valores democráticos e constitucionais.
"Quero reforçar que este apoio em nada poderá colar em causa a liberdade dos dirigentes, dos militantes, dos simpatizantes", garantiu ainda o líder socialista.
Segundo o que fonte dos socialistas adiantou à Lusa existiram
duas abstenções.
