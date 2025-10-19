Comissão Nacional do PS aprova apoio a António José Seguro

José Luís Carneiro reforçou que Seguro "tem provas dadas" na defesa dos valores democráticos e constitucionais.

Edição de 15 a 21 de outubro

19 de outubro de 2025 às 19:10

A Comissão Nacional do PS aprovou este domingo, 19, o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais de janeiro.



António José Seguro recebe apoio da Comissão Nacional do PS DR

A proposta de apoiar Seguro, ex-secretário-geral socialista foi apresentada por José Luís Carneiro e pelo presidente do partido, Carlos César. O atual secretário-geral do PS acredita que “em tempos exigentes, tanto para o país como para o mundo, entre os candidatos presidenciais José Luís Carneiro é o que melhor defende os valores do PS e da social-democracia”.

José Luís Carneiro reforçou ainda que Seguro "tem provas dadas" na defesa dos valores democráticos e constitucionais.

"Quero reforçar que este apoio em nada poderá colar em causa a liberdade dos dirigentes, dos militantes, dos simpatizantes", garantiu ainda o líder socialista.

Segundo o que fonte dos socialistas adiantou à Lusa existiram duas abstenções.