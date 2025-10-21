Sábado – Pense por si

Chega elege ex-PNR e ponderou colocar líder da Reconquista nas listas autárquicas

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 21 de outubro de 2025 às 23:00

As listas autárquicas acolheram elementos de extrema-direita vindos do Ergue-te/PNR e do movimento Reconquista, entre outros. Afonso Gonçalves, líder do Reconquista, foi sugerido para Lisboa e falou com ministro-sombra de Ventura.

No Hotel Marriott, em Lisboa, na noite eleitoral do Chega, esperavam-se os resultados autárquicos. Enquanto se serviam canapés e vinho no foyer da sala, um grupo de rapazes na casa dos 20 anos discutia sobre “a necessidade (ou não) de proteger a própria raça”. “Diz-me uma coisa boa que tenha sido feita por africanos”, ouviu-se no circulo alargado. Uns contrapuseram, outros reforçaram a ideia. “As nações têm de se guiar pela preservação da raça. E a Europa tem de zelar pelo interesses dos verdadeiros europeus, os de sangue.”

