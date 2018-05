António Costa recordou a última conversa que teve com António Arnaut, em que este lhe pediu para aguentar o Serviço Nacional de Saúde,

O primeiro-ministro recordou esta terça-feira a conversa que teve com António Arnaut no sábado, em que este lhe pedia para aguentar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), pedido que António Costa diz ser uma responsabilidade sua e do país.



"Ó Costa, aguenta lá o SNS", disse António Arnaut ao primeiro-ministro, no sábado, quando António Costa procurava saber se o 'pai' do Serviço Nacional de Saúde poderia estar presente no Congresso do PS, que se realiza no próximo fim de semana, na Batalha, Leiria.



Segundo o primeiro-ministro, António Arnaut informou-o de que estava internado e que, se calhar, não poderia estar presente no congresso, mas que falaria a meio da semana com o secretário-geral do PS para saber se poderia mandar uma mensagem.



No telefonema, a despedir-se, o co-fundador do Partido Socialista pediu a António Costa para aguentar o SNS.



"E sim, meu caro António Arnaut, vamos aguentar o SNS, nesta geração e nas próximas gerações porque o SNS veio para ficar e é, seguramente, uma das grandes marcas e grandes dádivas do Portugal de Abril", vincou o primeiro-ministro, que discursava durante as cerimónias fúnebres.



Para o líder do Governo e do Partido Socialista, António Arnaut deixou "um filho" que tem de ser cuidado e que irá perdurar "além da nossa própria existência e da existência de António Arnaut, o SNS".



António Costa assume o pedido que Arnaut lhe deixou no sábado como uma responsabilidade sua, enquanto líder do Governo, mas também como "uma responsabilidade colectivo" e "uma vontade colectivo".



"Muito obrigado, António Arnaut", concluiu António Costa.



Os discursos do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, foram entre-cortados por momentos musicais da Orquestra Clássica do Centro, na antiga igreja do Convento São Francisco, espaço onde foi apresentado este ano o livro que António Arnaut escreveu com o médico bloquista João Semedo, onde apresentava propostas para uma nova Lei de Bases da Saúde.



O corpo de António Arnaut saiu às 17:00 de Coimbra para a Figueira da Foz, onde será cremado, por volta das 18:00.



O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde e co-fundador do PS, morreu na segunda-feira, em Coimbra, aos 82 anos.



António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de Janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.