Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

O beirão empreendedor e o lisboeta que nada tem em seu nome. O património e os interesses de Seguro e Ventura

Marco Alves
Marco Alves 07:15
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

No domingo estarão em confronto dois políticos com visões opostas do País e dois homens com perfis socioeconómicos distintos

Entramos na reta final da segunda volta das Presidenciais 2026, fortemente marcada pelas tempestades que assolaram o País. No domingo, estão no boletim de voto dois homens com muito pouco em comum.

Seguro e Ventura, políticos com visões opostas e perfis socioeconómicos distintos
Seguro e Ventura, políticos com visões opostas e perfis socioeconómicos distintos

Ventura é um produto urbano. Nascido em Algueirão-Mem Martins, nos arrabaldes de Lisboa, sempre gravitou no meio da capital tentando várias profissões até uma dar certo: deu aulas, foi inspetor tributário, consultor, comentador desportivo e finalmente político. Não tem qualquer perfil de investidor ou empreendedor – o próprio já o disse à SÁBADO.

António José Seguro vem de fora dos grandes centros urbanos, no caso a Grande Lisboa. Nasceu em Penamacor (Castelo Branco) e foi estudar para Lisboa, onde fez o seu percurso na política. Nunca se estabeleceu definitivamente na capital. Desde que se casou que tem residência nas Caldas da Rainha (terra natal da mulher) e criou uma série de negócios em Penamacor, sobretudo quando saiu da liderança do PS, nas célebres diretas contra António Costa, em 2014.

Veja um pouco mais sobre os dois candidatos a partir do que declaram no Tribunal Constitucinal.

André Ventura

O líder do Chega tem uma declaração de património, interesses e rendimentos extremamente plana. Para isso contribuiu o facto de não ter carros, casas, empresas, dívidas ou mesmo produtos financeiros onde aplique poupanças. Tem também apenas uma fonte de rendimentos, o Parlamento.

Ventura não tem uma casa para declarar porque vive na da mulher, Dina Nunes Ventura, com quem é casado por comunhão de adquiridos. A casa está situada num condomínio de gama alta na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa. Não é uma casa modesta de "30 metros quadrados", como o político referiu num debate com Mariana Mortágua.

Ventura mentiu em debate sobre casa onde vive. O que disse o líder do Chega
Leia Também

Ventura mentiu em debate sobre casa onde vive. O que disse o líder do Chega

Ventura declarou apenas rendimentos de deputado da Assembleia da República: €62.714 brutos durante 2024 (ano a que reportam os rendimentos da mais recente declaração entregue). No banco, declarou uma conta à ordem no valor de €124 808. 

Ao longo dos anos, a SÁBADO tem também revelado a evolução patrimonial do líder do Chega (por exemplo, neste recente), que não é muito diferente da atual. Em 2023 vendeu o BMW Série 1 que tinha (hoje desloca-se num carro do partido, com motorista e seguranças), mesmo no seu tempo livre, como já o referiu em reportagens da SÁBADO.

Esta ausência de custos fixos é uma das razões porque ao longo dos anos foi acumulando dinheiro na conta à ordem, não tendo de momento qualquer tipo de investimento, seja a prazo, seja em produtos financeiros com maior risco. Em 2018, por exemplo, Ventura tinha poupanças que concentrava num só instrumento sem risco, nem retorno: a conta à ordem. “Não tenho jeito para investimentos, nem para aplicações - essa é a única razão”, disse à SÁBADO antes das Presidenciais de 2020.

Como Marques Mendes ganhou meio milhão num ano (e as finanças dos outros candidatos a Belém)
Leia Também

Como Marques Mendes ganhou meio milhão num ano (e as finanças dos outros candidatos a Belém)

Em 2017, quando apresentou a primeira declaração, era sócio de uma pastelaria em Loures com o sogro. Venderia a participação nesse ano.

António José Seguro

A declaração de rendimentos, património e interesses que aparece mais bem posicionado nas sondagens é mais complexa do que a de André Ventura. Por duas razões: Seguro tem várias fontes de rendimentos e várias empresas, que por sua vez têm rendimentos e património.

a questão das empresas foi até há poucos dias uma das pontas soltas de António José Seguro. A 14 de janeiro, a SÁBADO que o candidato declarara os ses rendimentos e património, mas não o fizera quanto aos ativos das empresas - especificamente, uma consultora, uma que explora alojamento local e outra que faz produção agrícola.

A nova vida de António José Seguro
Leia Também

A nova vida de António José Seguro

Quer no seu site de candidatura, quer na declaração entregue na Entidade para a Transparência, o ex-líder do PS indicou rendimentos individuais de €54.647 em 2024, sendo €7.129,66 da Mimos da Beira, €16.660 da Universidade Autónoma, €14.436,94 do ISCSP, €5.518,75 de rendimentos de trabalho independente (comentários na CNN Portugal) e €10.902 de rendimentos prediais. 

Quanto ao património individual, referiu não ter qualquer conta à ordem que tenha saldo superior a 50 salários mínimos, ou seja, não tem de declarar. A prazo declarou duas contas, uma de €5.095,85 e outra de €5.098,67

Sem passivo e carro, declarou ser proprietário e coproprietário (com a mulher, com quem está casado por comunhão de adquiridos) de três apartamentos: um em Lisboa (freguesia de São Domingos de Benfica) e dois nas Caldas da Rainha.

Indicou também três direitos de crédito, no total de €168.314,66. Não é declarado a que se referem.

Quanto às empresas, Seguro indicou que a faturação total das empresas de que é sócio (Amarcor, Lda – Mimos da Beira, Lda – N&A, Lda) foi de €347.255,34, "dos quais 88% no âmbito da sua atividade principal de alojamento local e venda de produtos alimentares”. Esta terceira empresa referida, a N&A, servirá para a faturação dos serviços de consultoria, conferências, docência e comentário político.

António José Seguro clarifica o património que tem nas empresas familiares
Leia Também

António José Seguro clarifica o património que tem nas empresas familiares

Quanto ao património das empresa, declarou um terreno de 3.625 hectares, em Carril, Penamacor, que pertence à Mimos da Beira, que faz "exploração agrícola e produção e comércio por grosso e a retalho de produtos alimentares". 

Noutra empresa, a Amarcor, estão seis casas, que estarão afetas ao Alojamento Local que o candidato explora em Penamacor. Cada uma das empresas tem um automóvel - um de mercadorias e outro ligeiro de passageiro.

Artigos Relacionados
Tópicos Empresa Casa nova Casa Casamento António José Seguro Lisboa Penamacor CHEGA Partido Socialista Caldas da Rainha BMW CNN Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O beirão empreendedor e o lisboeta que nada tem em seu nome. O património e os interesses de Seguro e Ventura