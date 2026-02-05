Mau Tempo: Montenegro anuncia medidas para a reconstrução das zonas afetadas

Em reunião do conselho de ministros, foi decidido prolongar a situação de calamidade até dia 15 de fevereiro.

Na sequência dos efeitos da tempestade Kristin e Leonardo, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira medidas para reconstruir as zonas afetadas.



Montenegro anuncia novas medidas para fazer face aos efeitos da tempestade CARLOS M. ALMEIDA /LUSA

O governante começou por apelar ao seguimento das recomendações das autoridades e afirmou que o Governo “tem feito um esforço para mobilizar todos os recursos” para o restabelecimento da energia, o abastecimento de água e a desobstrução de vias ferroviárias e rodoviárias. Anunciou uma plataforma de acesso aos apoios: calamidade.gov.pt e para que todos possam aceder à plataforma e pedir ajuda, irão ser disponibilizadas a partir de amanhã 275 espaços do cidadão e carrinhas móveis nos concelhos afetados. “Todo o tempo que passa é sempre tempo importante”, nota.

Para a reconstrução e reparação rápida Luís Montenegro anunciou que vai deixar de haver controlo administrativo prévio. “O Estado vai exprimir toda a sua confiança nas autarquias, nas pessoas e nas empresas. Quem violar as regras desta confiança será responsabilizada”, avisa. Para que não falte mão-de-obra para esta reconstrução o Governo instruiu ao IEFP para recolher trabalhadores para as empresas de construção civil e vai recorrer a mão-de-obra estrangeira para suprimir necessidades nessa área.

De forma a prevenir o aumento dos preços dos materiais de construção, o Governo ordenou a presença da ASAE no terreno “para fazer a fiscalização do crime de especulação”.

“Não vamos deixar ninguém ficar para trás”, afirma.