Portugal

Mau Tempo: Montenegro anuncia medidas para a reconstrução das zonas afetadas

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 20:01
Em reunião do conselho de ministros, foi decidido prolongar a situação de calamidade até dia 15 de fevereiro.

Na sequência dos efeitos da tempestade Kristin e Leonardo, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira medidas para reconstruir as zonas afetadas. 

Montenegro anuncia novas medidas para fazer face aos efeitos da tempestade
Montenegro anuncia novas medidas para fazer face aos efeitos da tempestade CARLOS M. ALMEIDA /LUSA

O governante começou por apelar ao seguimento das recomendações das autoridades e afirmou que o Governo “tem feito um esforço para mobilizar todos os recursos” para o restabelecimento da energia, o abastecimento de água e a desobstrução de vias ferroviárias e rodoviárias. Anunciou uma plataforma de acesso aos apoios: calamidade.gov.pt e para que todos possam aceder à plataforma e pedir ajuda, irão ser disponibilizadas a partir de amanhã 275 espaços do cidadão e carrinhas móveis nos concelhos afetados. “Todo o tempo que passa é sempre tempo importante”, nota. 

Para a reconstrução e reparação rápida Luís Montenegro anunciou que vai deixar de haver controlo administrativo prévio. “O Estado vai exprimir toda a sua confiança nas autarquias, nas pessoas e nas empresas. Quem violar as regras desta confiança será responsabilizada”, avisa. Para que não falte mão-de-obra para esta reconstrução o Governo instruiu ao IEFP para recolher trabalhadores para as empresas de construção civil e vai recorrer a mão-de-obra estrangeira para suprimir necessidades nessa área. 

De forma a prevenir o aumento dos preços dos materiais de construção, o Governo ordenou a presença da ASAE no terreno “para fazer a fiscalização do crime de especulação”.

“Não vamos deixar ninguém ficar para trás”, afirma. 

Tópicos Leonardo Tempestade Leonardo Construção ferroviária Construção civil Luís Montenegro Instituto do Emprego e Formação Profissional
