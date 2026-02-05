Da habitação à imigração: o que distingue André Ventura e António José Seguro

Portugueses voltam às urnas no próximo domingo e a SÁBADO explica-lhe o que defendem os dois candidatos presidenciais em temas como saúde, imigração ou habitação.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

A 8 de fevereiro os portugueses voltam a dirigir-se às urnas para eleger o próximo Presidente da República - uma decisão que não ficou clara na primeira volta que ocorreu a 18 de janeiro. A SÁBADO enumerou diversos temas, desde a saúde, à habitação e até à imigração e dará a conhecer a posição dos dois candidatos resistentes (por ordem alfabética).



André Ventura e António José Seguro DR

1 Saúde

- André Ventura: defende que o dinheiro do Estado devia ser usado para comprar ambulâncias e não em subvenções vitalícias. Promete que como Presidente "obrigaria o Governo" a ter "um plano concreto". Caso não haja, promete consequências: "Dizer ao Governo que se não entra na linha, a ministra da Saúde tem que sair".

- António José Seguro: acredita que o Governo devia ter uma proposta para alterar a organização do SNS, "de modo a que os portugueses pudessem aceder a tempo e horas a cuidados de saúde". Sobre como se pode atrair mais médicos e enfermeiros, defende que esse problema se resolve com melhores salários, progressão na carreira e condições para que as pessoas possam trabalhar com qualidade. Além disso, quer um pacto entre partidos para a Saúde.

2 Imigração

- André Ventura: quer que imigrantes que cometam crimes graves em Portugal sejam expulsos.

- António José Seguro: garante que é preciso "controlar a imigração e integrar melhor" e diz que promulgaria a segunda versão da lei dos estrangeiros por considerar que "é fundamental disciplinar" os imigrantes.

3 Habitação

- André Ventura: quer que sejam retiradas as casas de habitação social a pessoas com cadastro.

- António José Seguro: diz que "as rendas estão elevadíssimas" e fala numa "geração bloqueada".

4 Pacote laboral

- André Ventura: é acusado pelos seus adversários de ter adotado várias posturas, mas recentemente criticou a lei laboral que diz que "premeia quem não faz nada". Por contrapartida, defende uma "lei laboral moderna" que não seja um "bar aberto" a despedimentos e ataques aos trabalhadores.

- António José Seguro: desafiou o Governo a retirar a proposta.

5 Venezuela

- André Ventura: apoiou Trump e sublinhou que "os cravos" não levariam um ditador à justiça. Ao mesmo tempo, defendeu que María Corina Machado devia assumir a liderança

- António José Seguro: disse que "houve uma violação da carta das Nações Unidas e do direito internacional" e que devia haver uma reunião entre os líderes da NATO e os EUA, uma vez que considera que os norte-americanos devem "esclarecimentos" à aliança. Mostrou-se ainda preocupado com a comunidade portuguesa na Venezuela.

6 Justiça

- André Ventura: quer uma reforma na justiça e diz que sem isso o país nunca terá segurança. Além disso, admite "dar poder extraordinário" à polícia e outras autoridades judiciais e administrativas "para combater o crime, para prender quem tem de ser preso e para garantir julgamentos rápidos".

- António José Seguro: critica a justiça lenta e diz que é preciso uma reforma nesta área.

7 Salários e pensões

- André Ventura: coloca as pensões como prioridade. Há muito que pede que cheguem ao valor do salário mínimo.

- António José Seguro: quer melhores salários e pensões.

8 Eutanásia

- André Ventura: defende os referendos sobre a eutanásia, mas defende que os portugueses é que deviam ser chamados a decidir e não a Assembleia da República.

- António José Seguro: é a favor da eutanásia.