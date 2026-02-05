Dina ou Margarida. Uma delas será a próxima primeira-dama

Fisioterapeuta de crianças num hospital de Lisboa há mais de 10 anos, Dina Ventura começou a passar por situações complicadas, como ameaças verbais, por causa da vida política do marido e, sobretudo, das suas afirmações muito próximas da extrema-direita.

Com a criação do Chega e o ritmo frenético do deputado pelo País, Dina Ventura acabou por adaptar a sua rotina de forma a acompanhar o marido quando podia. “A política, deixa-a para o marido, ela é mais de socializar com as pessoas", diz Carina Deus, tesoureira da distrital de Setúbal e a militante número 29 do Chega.

Dina Ventura nem sempre consegue acompanhar o marido nessas digressões. Mas quando pode, está lá. Mesmo em ocasiões privadas, de negociações nos bastidores. No fim de uma campanha das Europeias, chegou a fazer uma publicação política no Facebook: "E assim encerrámos ontem mais uma campanha. Uma campanha intensa, exaustiva e na qual houve dias que apenas nos cruzávamos um com o outro. Mas espero (e acredito!) que cada minuto que dedicámos a esta campanha, não foi em vão."

Leia Também Como André Ventura criou o Chega

Com a família de Dina, Ventura partilhou em tempos um negócio. Segundo a declaração de rendimentos, quando era vereador do PSD em Loures, em 2017, tinha uma pastelaria com o sogro. Ventura detinha 45% e a pastelaria acabou vendida poucos dias depois de renunciar ao mandato autárquico. Outra ligação familiar: Miguel Nunes, irmão de Dina e, portanto, cunhado de Ventura, é dirigente do Chega; está há mais de dois anos está como auditor no Conselho de Auditoria e Controle Financeiro.

Dina Nunes Ventura partilha com o marido a fé católica. E nunca o escondeu: na noite das eleições Legislativas de 2024 rezou ao lado do marido na igreja onde se casaram, em frente às câmaras – onde tem aparecido recorrentemente, embora passando relativamente despercebida.

Sem filhos, os dois vivem num apartamento no Parque das Nações, em Lisboa, propriedade dela.

Margarida Maldonado Freitas

A poucos dias de fazer 32 anos, António José Seguro subiu a uma coluna de som numa discoteca da Figueira da Foz para dançar. Havia deixado, há poucas horas, a liderança da Juventude Socialista (JS) e um grupo saído desse congresso de março de 1994 foi “aproveitar a noite”, recorda um dos presentes.

Às tantas, António Galamba – que esteve com Seguro na liderança da JS, amigo de toda a vida, que o acompanhou na direção do PS, na luta interna contra António Costa e volta a estar ao seu lado nesta candidatura presidencial – chamou-o para o apresentar a Margarida Maldonado Freitas, eleita naquela reunião para a comissão política da JS.

“Tozé” e Margarida estão juntos desde então e têm dois filhos, Maria e António. Casaram-se no início de setembro de 2001 – Margarida apenas pelo civil, mas acompanhou Seguro à igreja. António Galamba foi o padrinho de casamento (e Seguro viria a ser o padrinho de casamento de Galamba, a quem apresentou também a esposa deste). Todos os anos há festa para comemorar o casamento, rodeados por amigos, em Porto Covo, o refúgio de férias da família, como o casal contou à SÁBADO, nos últimos dias de descanso, em setembro de 2025, durante uma reportagem de preparação para as Presidenciais. A tradição do local de férias já vem da família de Margarida.

Maria Margarida Nave Nunes Maldonado Freitas, farmacêutica de 54 anos, é descendente de uma família de convictos republicanos das Caldas da Rainha, envolvidos na luta antifascista, que se dedicaram ao negócio das farmácias, e nas últimas gerações com ligações ao PS. “O pai de Mário Soares tinha uma relação muito próxima com o Custódio Maldonado Freitas, o bisavô da Margarida. Estavam unidos pelo anticlericalismo e pelo republicanismo”, conta o socialista Vítor Ramalho, que conhece as duas famílias. “Quando o pai de Mário Soares [João Lopes Soares] esteve preso nos Açores, os bisavós da Margarida ficaram com o Mário Soares um ano em casa, nas Caldas da Rainha”, continua.